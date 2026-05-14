KLPGA 유현조, 우승 기념 어린이재활센터에 2000만원 기부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KLPGA 유현조, 우승 기념 어린이재활센터에 2000만원 기부

권훈 기자
입력 2026-05-14 15:31
수정 2026-05-14 15:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 우승 공약 이행, 재활센터 2000만원 기부
  • 지난 3월 이어 두 번째 기부, 선행 지속
  • 소아 재활 인프라 부족 공감, 연말까지 약속
이미지 확대
DB 위민스 챔피언십을 앞두고 우승 공약을 알리는 유현조. 넥스트크리에이티브 제공.
DB 위민스 챔피언십을 앞두고 우승 공약을 알리는 유현조. 넥스트크리에이티브 제공.


롯데의료재단(이사장 김천주)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 유현조가 보바스어린이재활센터에 2000만원을 기부했다고 14일 밝혔다

지난 3일 끝난 KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십에서 우승한 유현조는 대회에 앞서 “우승하면 보바스어린이재활센터에 기부하겠다”고 공약한 바 있다.

유현조는 지난 3월에도 보바스어린이재활센터에 2000만원을 기부했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

유현조는 국내 소아 재활치료 인프라가 턱없이 부족하다는 현실에 깊이 공감하고 장애아동들이 보다 나은 환경에서 지속적인 치료를 받을 수 있도록 연말까지 꾸준하게 기부를 계속하겠다는 뜻을 전했다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유현조가 이번에 기부한 금액은 얼마인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로