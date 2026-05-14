전북소방본부, 전국소방기술경연대회 사상 첫 종합 1위

12종목 50명 출전, 화재·구조·구급 실전기술 전국 최강 입증

전국 19개 소방본부 중 정상 차지

이미지 확대 전북소방본부가 제39회 전국소방기술경연대회에서 종합 1위를 차지했다. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 전북소방본부가 제39회 전국소방기술경연대회에서 종합 1위를 차지했다. 전북소방본부 제공

이미지 확대 전국소방기술경연대회. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 전국소방기술경연대회. 전북소방본부 제공

세줄 요약 전북소방본부가 제39회 전국소방기술경연대회에서 전국 19개 시·도 소방본부를 제치고 종합 1위를 기록했다. 50명 선수단이 12개 종목에 출전해 화재전술, 구조, 구급, 화재조사 등에서 실력을 발휘하며 첫 종합우승을 이뤘다. 전북소방본부, 전국소방기술경연대회 종합 1위 달성

대회 사상 첫 종합우승, 19개 시·도 제치고 정상

화재·구조·구급 등 전 분야 고른 실력 입증

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전북소방본부가 사상 처음으로 전국소방기술경연대회에서 정상에 올랐다.전북소방본부는 제39회 전국소방기술경연대회에서 전국 19개 시·도 소방본부 가운데 종합 1위를 차지했다고 14일 밝혔다.전북소방이 종합우승을 차지한 건 역사상 처음이다.전국소방기술경연대회는 화재진압, 구조, 구급 등 재난 현장의 최전선에서 필요한 실전 전술과 전문 기술을 겨루는 소방 분야 최고 권위의 경연대회다.올해 대회는 지난 11일부터 13일까지 3일간 충남 공주 중앙소방학교에서 전국 소방공무원, 의용소방대, 응급구조학과 학생 등 5000여명이 참가한 가운데 진행됐다.전북소방은 이번 대회에 소방공무원 35명, 의용소방대 등 일반인 15명 등 모두 50명의 선수단을 꾸려 12개 종목에 출전했다.선수단은 화재전술, 응용구조전술, 구급전술, 화재조사, 최강소방관, 구급술기, 신속구조팀, 드론경진대회, 의용소방대, 대학 응급구조학과 경연 등 분야별 경연에서 그동안 갈고닦은 기량을 발휘했다.특히 현장 대응의 기본이 되는 화재진압 전술부터 구조대원의 팀 단위 구조능력, 구급대원의 전문 처치능력, 화재 원인을 규명하는 조사역량까지 소방업무 전반의 균형 잡힌 실력을 뽐내며 종합 1위를 달성했다.전북소방본부는 이번 성과로 단순한 대회 수상을 넘어 도민 안전으로 이어지는 현장 경쟁력을 확인했다고 평가했다.이오숙 본부장은 “이번 종합우승은 대회에 출전한 선수단만의 성과가 아니라 현장에서 묵묵히 훈련하고 대응해 온 전북 소방 전체의 값진 결실”이라며 “전국 최고라는 결과에 만족하지 않고 이번 성과를 도민 안전을 지키는 더 강한 현장 대응력으로 이어가겠다”고 말했다.