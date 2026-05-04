“휴전 위반” 이란, 트럼프 ‘프로젝트 프리덤’에 맞불 경고

세줄 요약
- 이란, 호르무즈 해협 개입 시 휴전 위반 경고
- 트럼프, 제3국 선박 지원 ‘프로젝트 프리덤’ 예고
- 양측 발언 충돌로 해협 긴장 재고조 우려
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2일(현지시간) 이란 테헤란 발리아스르 광장의 한 건물에 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴과 호르무즈 해협을 합성한 이미지가 실린 대형 광고판이 설치돼 있다. 테헤란 EPA 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 통항 지원 계획에 이란이 휴전 위반이 될 수 있다고 경고했다.
에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책 위원장은 3일(현지시간) 엑스에 “호르무즈 해협의 새로운 해상 질서에 대한 미국의 어떠한 개입도 휴전 위반으로 간주될 것”이라고 말했다고 AFP통신이 이날 보도했다. 아지지 위원장은 “호르무즈 해협과 페르시아만은 트럼프의 망상적인 게시물에 의해 관리되지 않을 것”이라고 했다.
앞서 트럼프 대통령은 중동 시간으로 4일 오전부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나올 수 있도록 지원하는 이른바 ‘프로젝트 프리덤’을 시작하겠다고 트루스소셜에 밝혔다.
이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 5월 2일 잠원한강공원 다목적운동장에서 개최되는 ‘2026 한강 대학가요제’ 개최를 환영한다고 밝혔다. ‘2026 한강 대학가요제’는 2026년 5월 2일 오후 7시부터 10시까지 잠원한강공원 다목적운동장(신사나들목 앞)에서 열린다. 약 5000명의 시민이 참여하는 대규모 문화 축제로, 창작곡 경연 본선에 진출한 10개 팀의 무대가 펼쳐진다. 이와 함께 시민 참여형 체험 부스와 다채로운 축하 공연이 행사의 열기를 더할 예정이다. 행사 당일에는 낮 시간대 시민들이 참여할 수 있는 체험 부스가 운영되며, 본선 경연과 함께 스테이씨, 이무진, 비비, 옥상달빛 등 인기 아티스트들의 축하 공연이 이어져 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다. 또한 대상 2000만원 등 총상금이 수여되는 창작곡 경연을 통해 청년 음악인들에게도 의미 있는 기회의 장이 될 것으로 기대된다. 이 의원은 “잠원한강공원은 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 대표적인 여가 공간으로, 이곳에서 청춘과 음악이 어우러지는 대규모 가요제가 열린다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “특히 대학생과 청년 예술인들이 자신의 창작
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하지만 이란이 이에 경고성 발언으로 반응하며 자칫 호르무즈 해협에서 양측이 충돌할 수 있다는 우려가 제기된다. 트럼프 대통령은 미국이 이란과 “매우 긍정적인 논의”를 하고 있다면서도 “만약 어떤 형태로든 이 인도적 절차가 방해받는다면, 그 방해에는 유감스럽지만 강력하게 대응할 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 다만 트럼프는 프로젝트 프리덤의 구체적인 내용을 공개하지 않았다.
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이란이 미국의 호르무즈 해협 개입을 무엇으로 간주한다고 했나?