송영길 “李와 특별한 관계…박찬대·김남길과 ‘원팀’”

세줄 요약 송영길 후보가 인천 연수갑 보궐선거 출마를 알리며 이재명 대통령과의 특별한 관계를 강조했다. 박찬대·김남준 후보와 원팀을 이뤄 선거 시너지를 내겠다고 했고, 인천공항공사 포함 공항 운영사 통합에는 반대 입장을 분명히 했다. 인천 연수갑 보궐선거 출마 선언

이재명과의 특별한 인연 강조

박찬대·김남준과 원팀 선거 주장

이미지 확대 송영길 후보. 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 송영길 후보. 캠프 제공

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인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 나선 송영길 더불어민주당 후보는 6일 “저와 박찬대·김남준 후보는 이재명 대통령과 특별한 관계”라며 “우리가 원팀이 되면 선거에서 시너지 효과를 낼 수 있다”고 밝혔다.송 후보는 이날 인천시청 기자실을 찾아 “이 대통령을 인천이 품어주면서 윤석열 검찰 독재를 막아냈고 정권교체도 이뤘다”며 이같이 말했다.송 후보 자신은 이 대통령이 지난 20대 대선에서 패배했을 때 이 대통령이 자신의 지역구(계양을)에서 정치적 재기를 할 수 있는 발판을 마련해 줬다. 박 후보는 이 대통령의 당대표 시절 원내대표로 호흡을 맞췄고, 김 후보는 이 대통령의 성남시장 때부터 지근거리에서 보좌한 인물이다.송 후보와 김 후보(계양을)는 국회의원 보궐선거에, 박 후보는 인천시장에 각각 출마한다. 세 후보가 뭉쳐 원팀으로 선거에 임할 경우 압도적으로 승리할 수 있다는 게 송 후보의 생각이다.송 후보는 이 자리에서 “인천공항공사를 포함한 공항 운영사 통합에 절대 반대한다”는 입장을 피력했다.그는 “김민석 국무총리, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관 등에 확인한 결과 ‘공항 운영사 통합 검토설’은 사실이 아닌 것으로 확인됐다”고 강조했다.