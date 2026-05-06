아이브 안유진, 순하리 진 팝업 ‘순하리찐 아일랜드’서 이색적인 브랜드 탐험

세줄 요약 아이브 안유진이 서울 성수의 순하리 진 팝업 ‘순하리찐 아일랜드’를 찾아 현장을 둘러봤다. 관객 참여형으로 꾸민 4개 테마 구역을 체험하며 제조 과정을 살폈고, 경품 추첨과 탐험가 ID 카드 발급 등 다양한 콘텐츠로 팬들과 소통했다. 안유진, 순하리찐 아일랜드 팝업 방문

4개 테마 구역 체험하며 제조 과정 탐방

경품 추첨·ID 카드로 팬 소통 강화

이미지 확대 안유진이 지난 4월 30일 오후 성수동 ‘순하리찐 아일랜드’ 팝업스토어를 방문해 입구에서 손을 흔들며 포즈를 취하고 있다. 롯데칠성음료 제공 닫기 이미지 확대 보기 안유진이 지난 4월 30일 오후 성수동 ‘순하리찐 아일랜드’ 팝업스토어를 방문해 입구에서 손을 흔들며 포즈를 취하고 있다. 롯데칠성음료 제공

이미지 확대 안유진이 지난 4월 30일 성수동 ‘순하리찐 아일랜드’를 방문해 통과일을 자르지 않고 침출하는 공법을 시각화한 ‘자르지 않았섬’에서 통레몬 모형을 따는 포즈를 취하고 있다. 롯데칠성음료 제공 닫기 이미지 확대 보기 안유진이 지난 4월 30일 성수동 ‘순하리찐 아일랜드’를 방문해 통과일을 자르지 않고 침출하는 공법을 시각화한 ‘자르지 않았섬’에서 통레몬 모형을 따는 포즈를 취하고 있다. 롯데칠성음료 제공

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그룹 아이브(IVE)의 안유진이 지난 4월 30일 서울 성동구에 위치한 스테이지 엑스 성수 52를 찾았다. 안유진은 이곳에서 열린 롯데칠성음료의 ‘순하리 진(津) 팝업 스토어: 순하리찐 아일랜드’에 참석해 현장의 열기를 더했다.5월 10일까지 열리는 ‘순하리찐 아일랜드’는 관객이 직접 참여하는 공간으로, 순하리 진의 강점과 생산 과정을 하나의 모험담처럼 엮어냈다. 공간은 ▲자르지 않았섬 ▲꽁꽁 얼었섬 ▲찐하게 우렸섬 ▲설탕 뺐섬 총 4가지 테마 구역으로 꾸며져 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사한다.이날 안유진은 각각의 테마 공간을 차례로 둘러보며 ‘순하리 진’ 특유의 깊은 풍미가 완성되는 제조 공정을 흥미롭게 살펴봤다. 특히 여정의 마지막 단계에서는 경품 추첨 행사에 참여하고, 전 코스 완주를 기념하는 ‘탐험가 ID 카드’를 발급받는 등 브랜드가 준비한 다채로운 콘텐츠를 직접 체험하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.팝업 스토어를 찾는 일반 관람객들 또한 안유진과 같은 경로로 이동하며 브랜드의 가치를 오감으로 즐길 수 있다. 세상에 하나뿐인 본인만의 인증 카드 제작과 여러 사은품 증정 등 기존의 일반적인 팝업과는 다른 색다른 재미를 느낄 수 있다.