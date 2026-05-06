중국 잡았던 한국 남자 탁구대표팀, 슬로바키아 누르고 16강 진출…8일 중국과 8강 가능성

세줄 요약 한국 남자 탁구대표팀이 세계선수권 단체전 32강에서 슬로바키아를 3-0으로 완파하고 16강에 올랐다. 중국을 31년 만에 꺾은 상승세를 이어간 한국은 오스트리아와 16강전을 치르며, 흐름이 좋으면 8일 중국과 8강전을 펼칠 가능성도 크다. 슬로바키아 3-0 완파, 한국 16강 진출

오준성·장우진·안재현 연속 승리

중국전 상승세, 8강 중국전 가능성

이미지 확대 오준성.대한탁구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 오준성.대한탁구협회 제공

이미지 확대 한국 남자 탁구대표팀.대한탁구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 남자 탁구대표팀.대한탁구협회 제공

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영국 런던에서 열리는 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권 대회 예선전에서 31년 만에 중국을 잡고 상승세를 탄 한국 남자 탁구대표팀이 슬로바키아를 누르고 가볍게 16강에 진출했다. 현재와 같은 추세가 이어진다면 한국은 8일 중국과 8강전을 펼칠 가능성이 크다.한국은 5일(한국시간) 영국 런던 OVO 아레나 웸블리에서 열린 대회 단체전 남자 32강전에서 ‘복병’ 슬로바키아를 게임 스코어 3-0으로 누르고 16강에 진출했다. 한국은 인도를 꺾고 16강에 오른 오스트리아와 16강전을 치른다.중국을 꺾을 당시 맹활약을 펼친 오준성은 이날 첫 주자로 나서 루보미르 피체이를 3-2(11-7 11-7 7-11 8-11 11-7)로 제압하며 기선을 제압했다.이어진 2매치에서 한국은 에이스 장우진이 왕양을 3-0(11-8 12-10 11-4), 안재현이 아담 클라베르를 3-0(11-9 11-6 11-7)으로 각각 누르며 완승을 거뒀다오상은 감독은 “중국전 승리 이후 선수들이 들뜨지 않도록 하는 데 초점을 맞췄다”면서 “중국을 먼저 생각하기보다 16강부터 한 경기씩 차분하게 잘 준비하겠다”고 말했다. 오준성 역시 “중국전 승리로 자신감은 얻었지만 앞으로 더 강한 상대와의 경기가 이어지는 만큼 더 준비가 필요하다”고 강조했다.