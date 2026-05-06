“다시 시민 곁으로”… 6년 만에 걷힌 ‘평화의 소녀상’ 바리케이드

반대 집회 대표의 구속·법 개정 계기

“소녀상은 평화의 의미를 묻는 존재”

이미지 확대 서울 종로구에서 6일 열린 1751차 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’를 배경으로 평화의 소녀상 머리에 보라색 화관이 씌워져 있다. 김임훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구에서 6일 열린 1751차 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’를 배경으로 평화의 소녀상 머리에 보라색 화관이 씌워져 있다. 김임훈 기자

이미지 확대 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 6일 열린 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’ 참석자들이 바리케이드가 걷힌 평화의 소녀상 옆에서 손팻말을 들고 있다. 김임훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 6일 열린 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’ 참석자들이 바리케이드가 걷힌 평화의 소녀상 옆에서 손팻말을 들고 있다. 김임훈 기자

세줄 요약 일본군 위안부 피해자를 상징하는 평화의 소녀상 주변 바리케이드가 약 6년 만에 철거됐다. 정의기억연대는 수요시위 현장에서 철거 행사를 열고 소녀상을 닦으며 시민의 품으로 돌아왔다고 밝혔다. 참석자들은 전쟁범죄 인정과 법적 책임을 촉구했다. 소녀상 바리케이드 6년 만에 전면 철거

정의연, 수요시위서 철거 행사와 보수 진행

시민들 환호 속 소녀상 시민 품으로 복귀

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일본군 위안부 피해자를 상징하는 ‘평화의 소녀상’을 둘러싼 경찰 바리케이드가 약 6년 만에 전면 철거됐다.정의기억연대(정의연)는 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 1751차 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’에서 소녀상 바리케이드 철거 행사를 열었다. 행사 시작 전 정의연 활동가들은 물티슈로 소녀상 구석구석을 닦으며 철거를 준비했고, ‘전쟁범죄 인정하고 법적 책임을 다하라’, ‘소녀상은 지켜야 할 역사다’ 등의 문구가 적힌 손팻말을 든 참석자들이 모여들었다. 이날 시위에는 100여명의 시민과 활동가들이 자리했다.한경희 정의연 이사장은 기념사에서 “평화의 소녀상이 5년 11개월 만에 시민의 품으로 돌아왔다”며 “오랫동안 누구도 곁에 다가갈 수 없었고 빈 의자에도 앉을 수 없었지만 시민들은 포기하지 않았다”고 말했다. 발언이 끝나자 시민들은 환호하며 소녀상을 막고 있던 바리케이드를 하나씩 밀어냈다. 활짝 모습을 드러낸 소녀상 머리에는 평화를 상징하는 보라색 화관이 올려졌다.오랜 기간 소녀상 곁을 지켜온 시민들은 남다른 감회를 전했다. 소녀상 옆 의자에 앉아 손을 맞잡고 기념 사진을 찍은 권장희(63)씨는 “소녀상이 감옥 같은 펜스에 갇혀 있는 모습을 보며 늘 속상했는데 철거 소식을 듣고 한달음에 달려왔다”며 “소녀상은 우리에게 평화의 의미를 묻는 소중한 존재”라고 말했다.12년째 수요시위 때마다 현장 예배를 집례해온 박영규 한국위안부소녀기념교회 담임목사(원로목사)는 “법적 조치로 이제 모욕이나 훼손에 대한 염려가 줄어들 것 같아 안심이 된다”며 “과거사를 청산하고 한일 관계가 진정한 우방으로서 정상화되길 바란다”고 전했다.소녀상 바리케이드는 위안부법폐지국민행동 등 반대 단체의 집회로 인한 조형물 훼손 우려가 커지자 2020년 6월 정의연의 요청으로 설치됐다. 이후 반대 집회를 주도해 온 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 지난 3월 사자명예훼손 등 혐의로 구속되면서 철거 논의가 본격화됐다. 소녀상을 최초 제작한 김서경·김운성 작가는 이날부터 1박 2일에 걸친 보수 작업을 통해 소녀상을 새롭게 단장할 계획이다.