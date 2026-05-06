6년 만에 걷어낸 바리케이트...다시 만난 소녀상

세줄 요약 정의기억연대가 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 수요시위에서 평화의 소녀상 주변 바리케이드를 6년 만에 철거했다. 바리케이드는 훼손 우려로 2020년 6월 설치됐고, 경찰은 철거 뒤에도 기동대를 배치해 안전 관리를 이어갈 방침이다. 소녀상 주변 바리케이드 6년 만에 철거

정의연, 옛 일본대사관 인근 수요시위서 진행

경찰, 철거 뒤에도 기동대 배치해 안전 관리

이미지 확대 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

이미지 확대 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드 철거 퍼포먼스를 준비하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드 철거 퍼포먼스를 준비하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

이미지 확대 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거한 후 환호하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거한 후 환호하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

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정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거했다.일본군 위안부 피해자를 상징하는 ‘평화의 소녀상’을 둘러싼 바리케이드가 철거된 것은 약 6년 만이다. 바리케이드는 위안부 반대 단체들의 집회 과정에서 소녀상 훼손 우려가 제기되면서, 정의연의 요청에 따라 2020년 6월 설치됐다.경찰은 바리케이드 철거 이후에도 현장 안전 관리를 위해 인근에 기동대를 배치하는 등 필요한 조치를 이어갈 방침이다.