김포 풍무 초역세권에 주상복합… ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 1059가구 분양

학교 등 인프라·대학병원도 예정

이달 중 사우동에 견본주택 개관

이미지 확대 호반건설이 김포풍무역세권 C5블록에 들어서는 주상복합 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’를 이달 중 분양한다. 사진은 단지 투시도.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 김포풍무역세권 C5블록에 들어서는 주상복합 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’를 이달 중 분양한다. 사진은 단지 투시도.

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2026-05-07 B3면

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호반건설은 김포풍무역세권에 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’를 이달 중 분양한다고 6일 밝혔다. 김포풍무역세권 블록 가운데 핵심 입지로 꼽히는 C5블록에 조성되는 주상복합이어서 수요자의 관심을 끌고 있다.경기 김포시 사우동 527-1 일원에 조성되는 호반써밋 풍무Ⅱ는 지하 3층~지상 38층 5개 동(961가구)의 공동주택과 지하 2층~지상 26층 1개 동(98실)의 발코니형 오피스텔로 조성된다. 공동주택은 59㎡, 84㎡, 113㎡, 182㎡ 타입으로 선호도 높은 중소형부터 대형까지 두루 구성된다. 오피스텔은 84㎡ 단일 타입이다.김포풍무역세권은 경기 김포시 사우동 일원에 약 88만㎡ 규모로 추진되는 도시개발사업지구로, 풍무역 일대를 중심으로 공동주택과 상업·업무·의료·교육시설 등이 복합 개발 중이다.특히 단지가 들어서는 C5블록은 김포골드라인 풍무역에 가장 가까운 초역세권 주택용지로 평가된다. 5호선 김포·검단연장사업이 예비타당성 조사를 통과하면서 풍무역이 김포골드라인과 5호선이 교차하는 ‘더블 역세권’이 될 전망이라 서울 도심 접근성이 더욱 개선될 전망이다. 김포한강로와 김포대로를 통해 여의도, 강남 등 주요 업무지구로 이동하기 쉽고 풍곡IC(올해 예정), 영사정IC(2028년 목표) 등 도로 인프라가 지속적으로 확충될 예정이다.단지 인근에 유치원과 초·중학교 부지도 마련돼 있고, 김포·검단 생활권에서 처음으로 대학병원도 들어선다. 지난 3월 인하대와 김포도시공사 등이 ‘김포 메디컬캠퍼스’ 조성을 위한 부지제공협약을 체결했다. 풍무역세권 안에 약 9만㎡ 면적의 학교용지에 학교시설과 700병상 규모의 종합병원을 조성하는 사업이다.호반건설은 B5블록에 956가구 규모의 ‘김포풍무 호반써밋’ 계약을 완료했고, C5블록에 이어 B4블록에 660가구 추가 공급도 예정하고 있다. 전체 블록을 준공하면 2675가구 규모의 호반써밋 타운이 완성된다. 견본주택은 김포시 사우동 547-8번지에 이달 중 개관한다.