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유가 덮친 물가 21개월만 ‘최악’… 최고가격제로 그나마 2%대

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-05-07 00:34
수정 2026-05-07 00:34
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4월 소비자물가 2.6% ‘껑충’

석유류 20%대… 관련 품목들 폭등
정부 “최고가격 없었으면 4% 육박”
농산물도 5.2% 하락, 상승세 억제
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2월 28일 일어난 중동전쟁이 초래한 국제유가 상승의 충격파가 4월부터 국내 물가를 덮치기 시작했다. 석유류는 20%대 상승률로 폭등했고, 기름값에 직접적인 영향을 받는 품목의 가격도 일제히 상승했다. 그런데 이런 오름폭도 석유 최고가격제 도입으로 억눌러진 결과로 확인됐다.

국가데이터처가 6일 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 지난해 같은 달보다 2.6% 올랐다. 올해 1·2월 물가 안정 목표치인 2.0%를 유지하다 3월에 2.2%를 기록한 이후 지난달 단숨에 0.4% 포인트 더 높아졌다. 2024년 7월 2.6% 이후 1년 9개월 만의 최대 상승 폭이다.

물가 상승을 견인한 건 석유류였다. 지난달 21.9% 급등하며 전체 물가를 0.84% 포인트 끌어올렸다. 휘발유는 21.1%, 경유는 30.8% 올랐다. 각각 러시아-우크라이나 전쟁 발발 직후인 2022년 7월 35.2% 이후 가장 높은 상승률이다. 등유는 18.7%의 인상률을 기록했다.

석유류가 포함된 공업제품 전체 물가도 3.8% 오르면서 2023년 2월 4.8% 이후 3년 2개월 만에 가장 높은 상승률을 나타냈다. 유류할증료가 오르면서 국제항공료 상승률은 3월 0.8%에서 지난달 15.9%로 치솟았다. 해외 단체여행비(11.5%), 엔진오일 교체료(11.6%)와 석유계 용제를 사용하는 드라이클리닝 세탁료(8.9%) 등도 오름폭이 컸다.

정부는 석유 최고가격제로 전체 물가 상승 폭이 일부 완화됐다고 밝혔다. 이형일 재정경제부 1차관은 이날 국무회의에서 이재명 대통령에게 “석유 최고가격제 시행과 유류세 인하로 지난달 물가 상승률이 1.2% 포인트 하락했을 것으로 추정한다”고 보고했다. 정부의 정책 수단이 없었으면 지난달 물가 상승률이 3.8%까지 치솟았을 거란 의미다.

구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 “국제통화기금(IMF) 부총재가 면담에서 한국이 중동 사태에 정말 잘 대응하고 있다고 했다”면서 “미국만 해도 지난달에 유가가 50% 넘게 뛰었는데, 한국은 석유 최고가격제 등 정책 공조 덕에 휘발유·경유 가격이 안정적으로 유지되고 있다”고 말했다.

농산물 가격은 5.2% 하락했다. 채소류가 12.6% 하락하며 상승세를 억제했다. 가공식품은 1.0% 오르는 데 그쳤다. 식용유가 10.8%, 밀가루가 5.4%씩 떨어진 것이 영향을 미쳤다. ‘밥상 물가’를 반영하는 신선식품지수는 6.1% 하락했다.

앞으로 유가 고공행진이 계속되면 정책으로 물가를 잡는 것에 한계가 발생할 수 있다. 그러면 통화당국이 금리 인상으로 시중 유동성을 억제해 물가 잡기에 나설 가능성이 커지게 된다.
세종 박은서 기자
2026-05-07 B3면
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