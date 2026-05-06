체육공단, 하나은행과 함께 ‘달려라 하나 적금’ 출시

세줄 요약 국민체육진흥공단이 하나은행과 손잡고 체력 증진과 자산 형성을 함께 돕는 ‘달려라 하나 적금’을 출시했다. 만 19세 이상 개인과 개인사업자가 가입할 수 있고, 월 1만~30만 원을 1년간 자유롭게 적립한다. 체력 인증과 달리기 누적 거리 인증에 따라 최고 연 6.0% 금리를 받을 수 있다. 체육공단·하나은행, 달려라 하나 적금 출시

체력 인증·달리기 기록 따라 우대금리 제공

만 19세 이상 대상, 1년 자유적립식 상품

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국민체육진흥공단은 6일 하나은행과 함께 국민의 체력 증진과 자산 형성을 동시에 지원하는 혁신적인 금융상품인 ‘달려라 하나 적금’을 출시했다고 밝혔다.달려라 하나 적금은 만 19세 이상의 개인 또는 개인사업자 대상 자유 적립식 적금 상품으로 가입 금액은 월 1만 원부터 최대 30만 원까지며 계약 기간은 1년이다.기본 금리는 연 1.8%지만 ‘국민체력100’ 체력 인증서 발급(최고 연 1%), 개인 달리기 누적 거리 인증(최고 연 2.5%) 등에 따라 최고 4.2%의 우대금리를 추가로 받아 최고 연 6.0%(세전)를 제공하는 고금리 상품이다.상품의 가입 및 혜택에 대한 자세한 사항은 하나은행 모바일 뱅킹 애플리케이션 ‘하나원큐’에서 확인할 수 있다.