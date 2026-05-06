美 텍사스 한인타운 총격… 60대 한인 용의자로 추정

쇼핑몰 등서 2명 사망·3명 부상

용의자 “사업으로 금전적 갈등”

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부 한인타운 쇼핑몰에서 총격 사건이 발생해 경찰이 현장을 통제하고 있다.

댈러스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부 한인타운 쇼핑몰에서 총격 사건이 발생해 경찰이 현장을 통제하고 있다.

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세줄 요약 미국 텍사스주 댈러스 인근 캐럴턴 한인타운의 쇼핑몰과 아파트에서 연쇄 총격이 벌어져 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 경찰은 60대 한인으로 추정되는 한모씨를 용의자로 지목해 체포했고, 사업상 금전 갈등이 범행 동기라고 진술한 것으로 전해졌다. 캐럴턴 한인타운 쇼핑몰·아파트서 연쇄 총격 발생

2명 사망·3명 부상, 피해자 신원은 아직 미확인

60대 한인 추정 용의자 체포, 금전 갈등 진술

2026-05-07 14면

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미국 텍사스주 댈러스 인근 소도시 내 한인타운에서 총격 사건으로 5명의 사상자가 나왔다. 용의자는 60대 한인으로 추정된다.AP통신 등은 5일(현지시간) 댈러스 북부 캐럴턴 한인타운 내 쇼핑몰과 인근 아파트에서 총격 사건이 연달아 벌어져 2명이 숨지고 3명이 다쳤다고 보도했다.보도에 따르면 이날 오전 10시쯤 케이타운 플라자 인근에서 용의자가 사업상 만난 4명에게 총기를 발사했다. 총격으로 남성 1명이 현장에서 사망하고, 또 다른 남성 2명과 여성 1명이 다쳤다. 이어 인근 아파트에서 남성 1명이 숨진 채 발견됐다. 이들 피해자 5명의 신원은 확인되지 않고 있다.현지 경찰은 이 지역에서 일식집을 운영하던 한모(69)씨를 용의자로 지목하고 수사를 하고 있다. 한씨는 도주하다가 이날 낮 12시쯤 인근 식료품점에서 체포됐다. 국적이나 인종이 공개되지 않았지만, 한인으로 추정된다.한씨는 범행 동기에 대해 “사업과 관련한 금전적인 갈등 때문에 화가 났다”고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.로베르토 아렌돈도 캐럴턴 경찰서장은 ‘묻지 마 총기 난사’는 아닌 것으로 보고 있다며 “(총격범과 희생자들이) 사업상 관계였던 것으로 파악한다. 정확히 어떤 이유로 만난 것인지는 알지 못한다”고 설명했다. 우성철 댈러스 한인회장은 폭스4에 희생자 가운데 일부와 알고 지냈다며 “이들은 모두 이민자로서, 이곳에 와서 가족을 위해 열심히 일했었다”고 애도했다.캐럴턴은 댈러스에서 32㎞ 떨어진 인구 13만명의 소도시로, 한인은 4000여명이 거주하는 것으로 전해진다.