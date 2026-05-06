오세훈 측 “정원오 후보, 즉시 일대일 토론 수용하라”

세줄 요약 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 정원오 더불어민주당 후보에게 더 이상 일대일 토론을 피하지 말고 즉시 수용하라고 촉구했다. 다자 토론은 후보 자질과 시정 비전 검증에 한계가 있다며, 부동산과 청년주택 공약을 놓고 직접 검증받으라고 했다. 오세훈 측, 정원오에 일대일 토론 수용 촉구

다자 토론은 자질 검증 한계라며 비판

부동산·청년주택 공약 직접 검증 요구

이미지 확대 오세훈(오른쪽) 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에 참석하고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(오른쪽) 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에 참석하고 있다.

홍윤기 기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에 “더 이상 회피하지 말고 일대일 토론을 수용하라”고 요구했다.오 후보의 선거대책위원회 이창근 대변인은 5일 “여러 정당 후보들이 참여하는 선관위 주최 토론은 일대일 토론이 아니기 때문에 후보 자질과 역량 검증에는 한계가 있다”며 이같이 밝혔다.그는 “정원오 후보는 도대체 왜 일대일 토론을 거부하고 있느냐”며 “서울시민 앞에서 양당 후보의 경쟁력과 시정 비전, 부동산 정책 등을 검증받는 것이 두려운 것이냐”고 되물었다.이어 “​오 후보 측은 이미 일대일 형식의 관훈토론 등 시정 비전과 서울 핵심 현안을 검증할 일대일 토론을 여러 차례 요구했다”며 “정 후보가 계속해서 일대일 토론에 회피한다면 서울시민께서는 시정 검증 기회를 박탈당하고 오히려 정 후보의 무능함마저 확인하게 될 것”이라고 비판했다.그러면서 “정 후보는 빌라, 오피스텔로 2~3년 안에 전월세 문제를 해결할 자신이 있다면, 그리고 4년 안에 청년주택 5만호 건설 등을 자신한다면 지금 즉시 일대일 토론을 수용하라”고 재차 제안했다.