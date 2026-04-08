파키스탄은 어떻게 이란 전쟁 ‘2주 휴전’ 끌어냈나

이슬람 유일 핵보유국…이·미 신뢰 얻어

트럼프, 파키스탄 ‘군부1인자’ 공개 칭찬

이미지 확대 셰바즈 샤리프(오른쪽) 파키스탄 총리가 지난해 10월 이집트에서 열린 팔레스타인 가자지구 전쟁 종식 종식회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 샤름 엘 셰이크 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 셰바즈 샤리프(오른쪽) 파키스탄 총리가 지난해 10월 이집트에서 열린 팔레스타인 가자지구 전쟁 종식 종식회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 샤름 엘 셰이크 AP 연합뉴스

이미지 확대 2025년 9월 미국 백악관에서 파키스탄 총리 셰바즈 샤리프(왼쪽), 아심 무니르 육군참모총장 사이에서 미국 대통령 도널드 트럼프가 활짝 웃고 있다. 워싱턴DC AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년 9월 미국 백악관에서 파키스탄 총리 셰바즈 샤리프(왼쪽), 아심 무니르 육군참모총장 사이에서 미국 대통령 도널드 트럼프가 활짝 웃고 있다. 워싱턴DC AFP 연합뉴스

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오는 10일 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 미국과 이란이 전쟁 발발 42일 만에 처음 만날 예정인 가운데 ‘핵심 중재자’로 나선 파키스탄의 역할에 세계적 관심이 집중된다.이슬람권에서 유일하게 핵을 보유한 파키스탄은 이란, 미국과 동시에 대화할 수 있는 국가로 양국 사이에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했다.셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 8일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “레바논을 포함해 미국과 이란이 휴전에 합의했다”면서 “10일 ‘이슬라마바드 회담’이 지속 가능한 평화를 달성하기를 간절히 희망한다”고 밝혔다.샤리프 총리 외에도 ‘군부 1인자’인 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장은 도널드 트럼프 미국 대통령과 쌓은 돈독한 신뢰 관계를 이번 휴전 중재에서 톡톡히 발휘했다.무니르 총장은 지난해 5월 인도와 벌인 무력 충돌 당시 트럼프 대통령과 긴밀하게 소통하며 확전을 막았고, 이후 트럼프 대통령을 ‘평화의 중재자’로 추켜세웠다. 그는 미국 군은 물론 이란에서도 신뢰받는 인물이다.지난 6월과 9월 백악관을 방문한 무니르 총장은 트럼프 대통령으로부터 ‘내가 가장 아끼는 야전사령관’이란 격찬을 듣기도 했다.파키스탄은 이란 전쟁을 막후에서 지지한 것으로 알려진 사우디아라비아와도 ‘전략적 상호방위협정’을 맺는 등 긴밀한 관계를 유지하고 있다.무니르 총장은 지난달 사우디의 빈 살만 왕세자를 만날 때 전투복을 입고 나타나 상호 방위에 대한 강력한 약속을 보여줬다고 평가받는다.한편 파키스탄은 이번 이란 전쟁으로 가장 심각한 경제적 타격을 입은 국가 가운데 하나다.원유와 가스 대부분을 중동에서 수입하는 파키스탄은 이란 전쟁 이후 휘발유 가격을 올리면서 전국적으로 반대 시위가 벌어졌다.이란 다음으로 이슬람 시아파 인구가 많아 미국과 이스라엘의 공격으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하자 파키스탄 남부 도시 카라치의 미국 영사관에서 폭력 시위가 벌어져 최소 12명이 사망했다.