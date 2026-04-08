트럼프 “호르무즈 통항 정체 해소 지원…중동 ‘황금기’ 맞을 것”

이미지 확대 호르무즈 해협 지도 앞으로 3D 프린팅으로 제작된 송유관이 보이는 일러스트. 2026.3.23 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 지도 앞으로 3D 프린팅으로 제작된 송유관이 보이는 일러스트. 2026.3.23 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 이란 전쟁 관련 브리핑 도중 언론의 질문에 답하고 있다. 2026.4.6 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 이란 전쟁 관련 브리핑 도중 언론의 질문에 답하고 있다. 2026.4.6 EPA 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 이란과 이란의 ‘2주 휴전’이 발표된 직후 이란 수도 테헤란의 이슬람혁명광장에서 이란 정부 지지 시위대가 모여 구호를 외치고 있다. 2026.4.8 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일(현지시간) 이란과 이란의 ‘2주 휴전’이 발표된 직후 이란 수도 테헤란의 이슬람혁명광장에서 이란 정부 지지 시위대가 모여 구호를 외치고 있다. 2026.4.8 AP 연합뉴스

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미국과 이란의 ‘2주 휴전’을 발표한 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) “미국은 호르무즈 해협의 통항 정체 해소를 도울 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 이같이 말한 뒤 “많은 긍정적인 조치가 있을 것이고, 막대한 경제적 이익이 창출될 것이다. 이란은 재건 절차를 시작할 수 있을 것”이라고 설명했다.그는 그러면서 “우리는 온갖 물자를 가득 싣고, 모든 것이 순조롭게 진행되도록 ‘주변에 머물면서’ 상황을 지켜볼 것”이라며 “나는 그것이 잘될 것이라고 확신한다”고 부연했다.트럼프 대통령은 또 “미국이 경험하고 있는 것처럼, 이로써 중동이 황금기를 맞을 수 있다”고 덧붙였다.그는 아울러 “세계 평화를 위한 위대한 날”이라며 “이란도 평화를 원하며 그들도 할 만큼 했다”고도 적었다.앞서 트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 올린 게시물에서 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 조건으로 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.트럼프 대통령의 발표 직후 이란 최고국가안보회의(SNSC)는 성명을 내고 “이란에 대한 공격이 중단된다면 우리의 강력한 군대도 방어 작전을 중지할 것”이라고 밝혔다.그러면서 “2주 동안 이란군과의 공조, 기술적 제한 사항에 대한 적절한 고려 하에 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 가능해질 것”이라고 덧붙였다.미국과 이란이 극적으로 2주간 휴전에 합의하면서 개전 이래 세계 경제와 에너지 수급을 옥죈 호르무즈 해협 폐쇄도 완화될 전망이다.트럼프 대통령의 휴전 발표 직후 국제 유가는 급락세를 보였다. 서부텍사스원유(WTI)와 브렌트유 선물 가격은 지난 2일 이후 처음으로 배럴당 100달러 아래로 떨어졌다.다만 해협을 통한 교역이 전쟁 이전 수준으로 완전히 정상화될지는 미지수다. 해협이 다시 열리더라도 그간 전쟁으로 피해를 본 석유 생산과 수출을 이전 규모로 회복하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수 있어서다.해협 통항 정상화 여부는 미국과 이란이 앞으로 진행할 종전 협상에서 결정될 전망이다.양국은 오는 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 세부내용을 정하기 위한 협상에 돌입한다.