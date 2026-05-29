“장기 바꾸고 냉동실 들어가면 불사?”…폭삭 늙은 푸틴 ‘회춘’에 39조 퍼붓는다

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세줄 요약 러시아가 푸틴 대통령의 노화 극복 집착을 바탕으로 불로장생 기술 개발에 39조원을 투입했다. 유전자 치료제, 바이오프린팅, 이종 장기이식이 핵심 과제로, 장기 이식과 냉동치료까지 거론되며 국가 프로젝트로 확대됐다. 푸틴 주도 불로장생 기술에 39조원 투입

유전자 치료·바이오프린팅·이종 장기이식 연구

냉동치료와 장기이식 통한 회춘 발언 주목

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터 연합뉴스

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러시아가 39조원을 쏟아부으며 불로장생 기술 개발에 본격적으로 나섰다. 노화를 거스르려는 73세 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 집착이 국가 프로젝트로 구체화했다.미국 월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 푸틴 대통령 주도 아래 ‘신(新) 건강 보존 기술’ 개발 국가계획에 260억 달러(약 39조원)를 투입하고 있다고 보도했다.푸틴 대통령은 지난 2024년 2월 이 계획을 발표하며 항노화 기술로 2030년까지 17만 5000명의 생명을 구할 수 있을 것이라고 전망했다.이후 러시아 정부는 지난 4월 세포 노화를 늦추는 유전자 치료제를 개발 중이라며 “노화와의 싸움에서 가장 유망한 방법 중 하나”라고 소개했다.생체 조직을 3D로 찍어내는 바이오프린팅과 미니 돼지 체내에서 인간 장기를 키우는 이종 장기이식 기술도 연구 과제에 포함됐다.이 프로젝트의 핵심 인물은 푸틴의 장녀 마리아 보론초바와 쿠르차토프 연구소장 미하일 코발추크다.푸틴은 검증되지 않은 기술에도 열린 태도를 보여왔는데, 영하 110도까지 내려가는 냉동치료법을 외국 정상에게 열성적으로 소개한 일화는 잘 알려져 있다.실제로 그는 크렘린궁 거처에 저온냉동실을 두고 있는 것으로 전해진다.지난해 9월 베이징 열병식에서는 시진핑 중국 국가주석과 나눈 장기이식과 불사(不死) 관련 대화가 생중계 카메라에 그대로 포착되기도 했다.당시 푸틴 측 통역사는 “인간의 장기는 끊임없이 이식될 수 있고, 오래 살수록 젊어지며 불사에 이를 수도 있다”고 전했고, 시 주석은 “이번 세기에 인간이 150살까지 살 수 있다는 예측도 있다”고 화답했다.