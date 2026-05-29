[속보] 서소문 고가 상부 철거 완료…경의선 내일 첫차부터 정상 운행

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세줄 요약
- 서소문 고가 상부 구조물 긴급 철거 완료
- 경의선, 밤샘 복구 거쳐 내일 첫차부터 재개
- 기둥은 10일 이내 별도 철거 예정
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29일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고현장에서 긴급 철거작업이 진행되고 있다. 연합뉴스
6명의 사상자를 낸 서울 서소문 고가도로 붕괴 사고 현장의 상부 구조물 긴급 철거 작업이 마무리됐다. 이 사고로 멈춰 섰던 경의선은 밤샘 복구 작업을 거쳐 내일(30일) 첫차부터 운행이 재개된다.
서울시에 따르면 29일 0시부터 시작된 서소문 고가 상부 구조물 긴급 철거 공사가 같은 날 오후 9시 40분쯤 모두 완료됐다. 지난 26일 오후 2시 33분쯤 사고가 발생한 지 약 79시간 만이다.
이번에 철거된 구조물은 상부 슬래브와 이를 받치던 거더·빔 등이다.
붕괴 위험이 상대적으로 낮은 기둥 부분은 열차 운행에 지장을 주지 않는 범위에서 향후 10일 이내에 별도로 철거될 예정이다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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국가철도공단은 경의선 열차 운행 재개를 위해 밤새 전차 선로 복구 작업을 이어갈 방침이다. 30일 오전 5시까지 모든 조치를 마친 뒤 첫차부터 정상 운행에 들어간다.
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