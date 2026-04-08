[속보] 트럼프 “휴전 합의는 미국의 완전한 승리, 100%”

이미지 확대 US-ISRAEL-IRAN-WAR-POLITICS-TRUMP 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 함께 워싱턴 DC 백악관 브리핑룸에서 이란 분쟁과 관련한 기자회견에 나서고 있다. 2026.4.7. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 US-ISRAEL-IRAN-WAR-POLITICS-TRUMP 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 함께 워싱턴 DC 백악관 브리핑룸에서 이란 분쟁과 관련한 기자회견에 나서고 있다. 2026.4.7. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 ‘2주 휴전’에 합의한 것에 대해 “미국의 완전한 승리”라고 주장했다고 AFP통신이 7일(현지시간) 전했다.AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 휴전 발표 직후 매체와의 전화 인터뷰에서 “완전하고 완전한 승리(Total and complete victory)”라며 “100%. 의심의 여지가 없다”라고 말했다.이어 이란의 동맹인 중국이 이란에 휴전에 동의하도록 관여했는지 묻는 질문에 “그렇다고 들었다”고 답했다. 트럼프 대통령은 또 이란의 농축 우라늄이 “완벽하게 처리될 것”이라고 덧붙였다.앞서 미국과 이란은 파키스탄의 중재로 2주간 공격을 중단하는 데 합의했다고 이날 밝혔다.트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리 및 아심 무니르 육군참모총장과의 대화에서 그들이 오늘 밤 이란에 대한 파괴적인 공격을 보류해 줄 것을 요청했다”며 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 조건으로” 2주간 휴전에 동의했다고 말했다.그는 이어 “우리는 이란으로부터 10개항 제안을 받았으며, 이는 협상을 위한 실행 가능한 기반이라고 생각한다”며 “미국과 이란은 2주 동안 최종 합의를 도출하고 이행할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.아바스 아라그치 이란 외무장관도 이러한 사실을 확인하며 “이란에 대한 공격이 중단된다면 우리의 강력한 군대도 방어 작전을 중지할 것”이라며 “2주 동안 이란군과의 공조, 기술적 제한 사항에 대한 적절한 고려 하에 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 가능해질 것”이라고 덧붙였다. 또 오는 10일 미국과의 협상에 나설 것이라고 전했다.