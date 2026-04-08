[속보] 이란, 2주간 휴전 제안 수용… “10일 미국과 협상 개시”

이미지 확대 7일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 라피니아 유대교 회당과 인근 주거 건물이 파괴된 현장 주변으로 사람들이 모여 있다. 현지 매체는 이스라엘·미국 연합군의 공습으로 회당 등이 파괴됐다고 보도했다. 2026.4.7 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 7일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 라피니아 유대교 회당과 인근 주거 건물이 파괴된 현장 주변으로 사람들이 모여 있다. 현지 매체는 이스라엘·미국 연합군의 공습으로 회당 등이 파괴됐다고 보도했다. 2026.4.7 AFP 연합뉴스

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이란 정부가 미국과 이스라엘의 공격 중단을 전제로 호르무즈 해협의 안전 통항을 2주간 보장하겠다고 선언했다. 미국과 이란이 ‘2주간 휴전’에 사실상 합의한 가운데 이란은 오는 10일 미국과 협상을 개시한다고 발표했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 8일(현지시간) 소셜미디어 엑스(옛 트위터)에 최고국가안보회의(SNSC)를 대신해 올린 성명에서 “이란에 대한 공격이 중단된다면 우리의 강력한 군대도 방어 작전을 중지할 것”이라고 밝혔다.그러면서 “2주 동안 이란군과의 공조, 기술적 제한 사항에 대한 적절한 고려 하에 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 가능해질 것”이라고 덧붙였다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 조건으로 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 데 동의했다”고 밝혔다.트럼프 대통령의 이같은 발표 직후 이란 측도 휴전을 수용했다고 밝힌 것이다.이란 메흐르통신 등에 따르면 이란 최고국가안보회의는 이날 성명을 통해 “미국과의 회담이 4월 10일 이슬라마바드에서 시작돼 2주간 진행될 것”이라고 밝혔다.앞서 이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 “이란이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방한다는 데 동의한다는 조건 하에, 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”며 “이것은 쌍방간 휴전이 될 것”이라고 밝혔다.뉴욕타임스(NYT)는 이란 당국자 3명을 인용해 “이란이 파키스탄의 2주 휴전 제안을 수락했다”면서 “파키스탄의 외교적 노력에 더해 중국의 막판 개입이 있었다”고 보도했다.