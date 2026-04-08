靑, 미·이란 휴전 합의에 “韓 선박 호르무즈 통항 위해 협의·소통 가속화”

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靑, 미·이란 휴전 합의에 “韓 선박 호르무즈 통항 위해 협의·소통 가속화”

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-04-08 16:03
수정 2026-04-08 16:03
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靑 “휴전 합의로 통항 재개 여건 마련”
“통항에 필요한 선박리스트 등 재점검”

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청와대 본관 뉴스1
청와대 본관
뉴스1


청와대는 8일 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의한 데 대해 “정부는 우리 선박의 통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사와의 협의 및 관련국과의 소통을 가속화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 ‘미국과 이란의 휴전 합의에 따라 호르무즈 해협 내 우리 선박의 통항은 언제 이루어지는지’에 대한 질문에 “금번 휴전 합의로 호르무즈 해협 통항 재개를 위한 여건이 마련됐다”며 이같이 답했다.

이 관계자는 “현재 이란 측이 군과의 협조 및 기술적 제약 등을 고려한 가운데 통항을 재개할 것임을 밝혔다”며 “구체적인 통항 방식과 조건 등에 대해서는 관련국과의 소통을 통해 면밀히 파악해 나가고 있다”고 설명했다. 이어 “이와 관련해 통항에 필요한 선박 리스트 등 제반 사항에 대해서도 선사와 긴밀히 협의하며 신속히 재점검해 나갈 것”이라고 했다.

이 관계자는 “정부는 가능한 한 조속히 우리 선박의 호르무즈 해협 통항이 이루어질 수 있도록 최선을 다해 나가겠다”고 밝혔다.

박기석 기자
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