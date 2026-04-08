美·이란 극적 휴전 합의…파국 대치 한숨 돌렸다

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 하고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 하고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란이 중동 전쟁 개전 39일째인 7일(현지시간) 2주간 휴전에 극적으로 합의했다. 미국이 공격을 중단하고 이란은 호르무즈 해협 개방에 동의하면서 파국으로 치닫는 것을 피했다. 이스라엘도 휴전에 합의해 중동의 포성이 잠시 멈추고 종전 해법을 찾기 위한 대화에 들어갔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에서 “파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 오늘 밤 이란에 대한 파괴적인 공격을 잠시 보류해 줄 것을 요청했다”며 “이란이 호르무즈 해협의 ‘완전하고, 즉각적이며, 안전한’ 개방에 동의한다는 전제 하에 이란에 대한 폭격 및 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다. 그가 최종 합의 시한으로 제시한 ‘7일 오후 8시(미 동부시간 기준)’를 불과 1시간 28분 앞둔 시점이었다.트럼프 대통령은 “우리는 이미 모든 군사적 목표를 달성했고 이란과 중동의 평화 정착을 위한 합의 도출에 매우 근접했다”며 “2주라는 기간을 통해 해당 합의를 최종 확정하고 완결지을 수 있을 것”이라고 설명했다.압바스 아락치 이란 외무장관도 이날 엑스(X)에 올린 성명에서 “이란에 대한 공격이 중단된다면 우리는 방어 작전을 중단할 것”이라며 “이란 군과의 조율을 통해 2주간 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 가능할 것”이라고 밝혔다. 이에 따라 호르무즈 해협을 통한 원유 수송 등 선박 운항이 일정 수준 재개될 전망이다.미국과 이란 대표단은 오는 10일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 휴전 후 첫 협상을 가질 예정이다. 미국 측은 JD 밴스 부통령과 스티브 위트코프 중동특사 등이 참석할 것으로 예상된다고 CNN방송은 보도했다.