“실종된 선장님, 남편이 발견했다” 가슴 아픈 여배우의 고백

속초 앞바다 어선 전복으로 숨진 70대 선장

하재숙 남편이 발견…“편히 쉬시길”

이미지 확대 배우 하재숙(왼쪽)이 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 지난 7일 강원 속초시 앞바다에서 발생한 어선 전복 사고로 숨진 70대 선장을 발견한 민간 잠수사가 자신의 남편이라고 밝히며 고인의 명복을 빌었다. 자료 : SBS·하재숙 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 배우 하재숙(왼쪽)이 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 지난 7일 강원 속초시 앞바다에서 발생한 어선 전복 사고로 숨진 70대 선장을 발견한 민간 잠수사가 자신의 남편이라고 밝히며 고인의 명복을 빌었다. 자료 : SBS·하재숙 인스타그램

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지난 7일 강원 속초시 앞바다에서 어선 전복 사고로 실종된 70대 선장이 수색 이틀만에 숨진 채 발견된 가운데, 선장을 발견한 민간 잠수사가 배우 하재숙의 남편이라는 사실이 알려졌다.하재숙은 지난 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “며칠 전 사고로 실종되셨던 선장님은 어제 이스방(남편 이준행씨)이 발견해서 잘 모시고 나왔다”고 밝혔다.하재숙은 “부디 이런 사고가 더는 없었으면 한다. 따뜻한 곳에서 편히 쉬세요, 선장님”이라며 “속초해양재난 구조대, 해경 여러분들. 모두 고생 많으셨어요”라고 덧붙였다.하재숙은 2016년 사업가 이준행씨와 결혼해 강원 고성군에서 거주 중이다. 이씨는 취미로 스쿠버 다이빙을 즐기며 민간 잠수사로도 활동하는 것으로 알려졌다.하재숙은 동해지방해양경찰청 홍보대사로 활동하고 있다. 이씨는 지난 2022년 해양경찰의 날을 맞아 속초해양경찰청으로부터 감사장을 받기도 했다.한편 지난 7일 오전 4시 30분쯤 속초시 대포항 동쪽 1.5㎞ 해상에서 3.55톤 어선이 다른 어선과 충돌해 전복됐다.선내에 있던 60대 선원 1명은 구조됐으나 70대 선장은 8일 2시14분쯤 대포항 동쪽 1㎞ 해상에서 심정지 상태로 발견됐다. 선장은 인근 병원으로 옮겨졌지만 사망 판정을 받았다.