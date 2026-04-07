이란, 트럼프의 발전소·다리 공격 위협에 ‘인간 사슬 방패’로 맞서

이미지 확대 한 이란 여성이 6일(현지시간) 정부 주최 시위에 고(故) 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(왼쪽)와 혁명 창시자 고(故) 아야톨라 루홀라 호메이니의 사진을 들고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한 이란 여성이 6일(현지시간) 정부 주최 시위에 고(故) 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(왼쪽)와 혁명 창시자 고(故) 아야톨라 루홀라 호메이니의 사진을 들고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스

이미지 확대 한 이란 여성이 6일 수도 테헤란에서 국기를 높이 들고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한 이란 여성이 6일 수도 테헤란에서 국기를 높이 들고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 밤까지 협상이 이뤄지지 않을 경우 이란의 모든 발전소와 다리를 폭격하겠다고 위협한 가운데 이란은 결사항전의 자세를 보이고 있다.이란군 통합사령부는 6일 국영 방송을 통해 미국의 최후통첩은 교착 상태와 절박함의 표현이라고 일축했다.통합사령부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 38일째를 맞아 보복 작전을 상세히 설명하는 영상 성명을 발표했다.졸파가리 대변인은 “미국은 서아시아에서 굴욕을 당했으며 위협으로는 수치를 지울 수 없다”면서 “막다른 골목에 몰린 미국 대통령이 내놓는 무례하고 오만하며 근거 없는 위협은 미군의 연이은 패배를 정당화하려는 시도에서 비롯된 것”이라고 지적했다.그는 이란이 그동안 100차례에 가까운 보복 공격을 벌였다면서 이란의 이스파한 핵시설 공세에 참여했던 쿠웨이트 미군 기지를 직접 공격할 것이라고 주장했다.트럼프 대통령은 6일 이란에 대한 최후통첩을 재확인하며, 7일 동부 표준시 기준 오후 8시(한국 시간 8일 오전 9시)까지 호르무즈 해협이 개방되거나 협상이 타결되지 않으면 4시간 이내에 이란의 교량과 발전소를 완전히 파괴할 것이라고 밝혔다.일부 이란 관리들은 국민에게 발전소를 둘러싸고 보호할 인간 장벽을 만들자고 제안했다.이들은 미국과 이스라엘이 사회 기반 시설인 민간 목표물을 공격할 경우 더 강력한 대규모 보복을 할 것이라고 경고했다.알리레자 라히미 이란 청년체육부 차관은 소셜 미디어 엑스(X)에 전국의 청년, 예술·문화 인사, 운동선수들에게 ‘이란 청년 사슬’ 작전에 참여할 것을 촉구했다.라히미 차관은 7일 오후 전국 발전소 밖으로 나가 손을 맞잡고 벽 위에 서서 “공공 인프라 공격은 전쟁 범죄”임을 외부에 알려야 한다고 강조했다.