[속보] 트럼프 “이란 하룻밤 만에 없앨 수 있어…내일이 될 수도”

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[속보] 트럼프 “이란 하룻밤 만에 없앨 수 있어…내일이 될 수도”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-04-07 02:53
수정 2026-04-07 02:53
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Trump
Trump 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 미 워싱턴D.C 백악관에서 이란 전쟁 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.4.6 워싱턴D.C AP 뉴시스


도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 이란을 향해 “미군은 나라 전체를 하룻밤 만에 없앨(taken out in one night) 수 있으며, 내일(7일) 밤이 될 수도 있다”고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴D.C 백악관에서 기자회견을 열고 미군이 이란에서 “믿기 어려울 정도의 성과를 거두고 있다”며 이같이 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 협상 시한을 오는 7일 미 동부시간 기준 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 설정하고 이란을 강하게 압박하고 나섰다.

트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 이란이 격추한 F-15E 전투기에 탑승했던 조종사와 장교 등 2명을 성공적으로 구조한 것에 대한 ‘자화자찬’을 늘어놓았다.

또 장교가 실종됐다는 사실을 처음 보도한 언론사를 겨냥해 “정보가 누출돼 작전이 훨씬 더 어려워졌다”면서 “찾아내 감옥에 가도록 하겠다”고 일갈했다.
김소라 기자
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