이란 석유 노리던 트럼프 “호르무즈 통행료, 미국이 받는 건 어때?”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 함께 워싱턴 DC 백악관 브리핑룸에서 이란 분쟁과 관련한 기자회견에 나서고 있다. 2026.4.7. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 함께 워싱턴 DC 백악관 브리핑룸에서 이란 분쟁과 관련한 기자회견에 나서고 있다. 2026.4.7. AFP 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협과 트럼프 대통령 일러스트레이션. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협과 트럼프 대통령 일러스트레이션. 로이터 연합뉴스

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미국과 이스라엘의 공습에 호르무즈 해협 봉쇄로 맞선 이란과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 해협 통행료를 미국이 받는 방안을 언급했다.미국 정치 매체 더 힐 등에 따르면 트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관 기자회견에서 ‘이란이 호르무즈 해협 통행료를 계속 부과하는 상황에서 전쟁을 끝낼 것이냐’는 질문에 “그럼 우리가 통행료를 받는 것은 어떠냐. 그들(이란)이 받게 두는 것보다 우리가 받는 게 낫다고 본다”고 답했다.이어 “왜 우리가 못하겠나. 우리는 승자다. 우리가 이겼다”고 강조했다.트럼프 대통령은 “이란은 군사적으로 패배했다. 그들이 가진 거라곤 ‘우리가 바다에 기뢰 몇 개를 던져볼까’ 하는 심리전뿐”이라면서 “우리(미국)가 통행료를 받는 구상(a concept)을 갖고 있다”고 거듭 강조했다.이란과의 평화 협상 조건에 대한 질문엔 “석유의 자유로운 이동”이 포함돼야 한다고 답했다.그는 “나에게 받아들일 수 있는 합의가 필요하다. 그 합의의 일부는 석유의 자유로운 통행을 보장하는 것”이라며 이란이 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 교량과 발전소 등 민간 인프라를 공격할 것이라고 경고했다.호르무즈 해협은 걸프만과 인도양을 연결하는 무역망이자 전략적 요충지다. 전쟁 전 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG)의 약 20%가 이 해협을 통해 운송됐다.이란은 미국·이스라엘과 전쟁 발발 후 군사력으로 호르무즈 해협을 봉쇄했고, 최근 일부 선박에 한해 통행료를 부과하는 것으로 알려졌다.다만 미국이 호르무즈 해협에 대해 통행료를 부과하려면 군사력을 동원해 이란의 봉쇄를 해소하고 해협을 장악·통제하는 것이 우선이다.또 걸프 국가들을 비롯해 이곳을 이용하는 국제사회와의 합의도 필요하다.트럼프 대통령은 베네수엘라를 언급하며 “내게 선택권이 있다면 (이란의) 석유를 가져와 많은 돈을 벌어 이란 국민들을 돌볼 것”이라면서 이란의 석유를 장악하고자 하는 의도를 여러 차례 내비쳤다.