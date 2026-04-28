[길섶에서] 북한동 이름 찾기

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2026-04-28 26면

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북한산성 입구에서 백운대 쪽으로 45분가량 걸어 올라가다 보면 ‘북한동 역사관’이 있었다. 과거형으로 표현한 건 지난 주말 이곳을 지나다가 역사관 간판이 없어지고 ‘자원활동가센터’라는 작은 현판이 붙은 걸 봤기 때문이다. 몇 년 전 지나치면서 ‘언제 한번 들러 봐야겠다’ 생각만 하고 있었다.그러다가 얼마 전 경기 고양시가 ‘북한동’의 명칭 변경을 추진한다는 뉴스에 ‘이참에 한번 들러 보자’ 맘먹었는데 너무 늦었던 모양이다. 북한산성 탐방지원센터 관계자는 “역사관이 없어진 건 3, 4년쯤 됐을 것”이라고 했다. 역사관과 겸용할 순 없었을까 하는 아쉬움도 들었다.북한산 자락에 있는 북한동(北漢洞) 명칭 변경은 같은 발음의 ‘북한’(北韓)으로 오인되는 사례가 많아 지역 이미지에 혼선을 준다는 지적 때문이라고 한다. 한자를 병기한다면 구분하는 게 불가능한 것도 아니지만, 기왕 변경하는 김에 지역의 역사성과 정체성이 잘 반영되면 좋겠다. 요즘은 북한산이 외국인들에게도 사랑받는 필수방문 코스가 된 만큼 ‘북한산동’쯤으로 하면 어떨까 싶다.