전경원 수성구청장 예비후보, 막판 지지 호소…“일하는 방식 바꿀 것”

세줄 요약
- 전경원, 수성구청장 경선 막판 지지 호소
- 일하는 방식 변화와 생활행정 전환 강조
- 수성알파시티·교육 공약으로 민심 공략
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전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 지난 4일 대구 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개소식을 열고 인삿말을 하고 있다. 전경원 예비후보 선거사무소 제공
국민의힘 대구 수성구청장 후보 선출을 위한 경선이 진행 중인 가운데 전경원 예비후보가 막판 지지세 결집에 나섰다.
전 예비후보는 28일 입장문을 통해 “이번 경선은 후보들끼리의 경쟁이 아니라 수성구민이 수성의 방향을 정하는 선택”이라며 지지를 호소했다.
그는 이어 “수성이 말하는 새 인물은 얼굴이 바뀌는 게 아니라, 일하는 방식이 바뀌는 것”이라며 “미루지 않고 결정하고, 끝까지 책임지고, 결과로 보여주는 사람이 필요하다는 의미”라고 강조했다. 지역을 돌며 느낀 바닥 민심은 ‘새로운 인물’을 원하고 있다는 게 전 예비후보의 설명이다.
전 예비후보는 구청장이 되면 구정 방향을 전환하겠다고 거듭 강조했다. 그는 “주차와 교통, 골목 안전, 침수, 소음 등과 같은 기본 문제를 바로잡지 못하면 어떤 비전도 허공에 뜬다”며 “보여주기 행정이 아니라 체감되는 생활부터 고치겠다”고 밝혔다.
수성알파시티를 적극 활용해 미래 먹거리를 발굴하겠다는 구상도 밝혔다. 그는 “수성알파시티에 기업 유치에서 멈추지 않고 정착과 성장, 채용으로 이어지는 구조를 만들어 청년이 수성에서 삶을 이어가게 하겠다”고 했다.
대구시의회 교육위원장을 지낸 그는 교육 분야 공약도 공개했다. 전 예비후보는 “학교와 지역이 함께 책임지는 교육 환경으로 아이들의 역량이 쌓이고 부모가 안심하는 수성을 만들겠다”고 강조했다.
최재란 서울시의원, ‘AI 시대 문해력·금융교육·학교운영’ 3대 교육 조례 본회의 통과
AI·디지털 전환 시대에 맞춰 학생 읽기 역량 강화, 경제·금융교육 체계화, 온라인학교 운영 제도 정비를 담은 교육 관련 조례 3건이 서울시의회에서 일괄 의결됐다. 28일 서울시의회 제335회 임시회 제2차 본회의에서 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 대표 발의한 조례 3건이 모두 최종 의결됐다. 이번에 통과된 조례는 ▲‘서울시교육청 AI 시대 학생의 읽기 역량과 학교도서관 지원 조례안’(제정) ▲‘서울시교육청 금융교육 활성화 조례 일부개정조례안’ ▲‘서울시교육청 공립학교 운영위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 총 3건이다. 이번 조례안들은 AI 시대 읽기 역량 강화와 금융교육 활성화를 통해 학생들의 기초 소양과 생활 밀착형 교육을 동시에 강화하는 데 초점이 맞춰졌다. 그간 스마트폰과 AI 도구 사용이 일상화되면서 학생들의 문해력 저하 및 독서 습관 약화에 대한 우려가 현장에서 꾸준히 제기돼 왔으나, 이를 뒷받침할 법적 근거가 없어 체계적인 지원에 한계가 있었다는 지적이다. 읽기 역량 관련 조례안은 서울시교육청이 체계적인 읽기 교육 정책을 수립하고, 학교 현장에서 이를 실질적으로 운영할 수 있도록 지원하는 근거를 담았
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한편, 국민의힘 수성구청장 후보 경선은 당초 김대권·김대현·이진훈·전경원 후보 간 4자 대결로 치러질 예정이었다. 하지만 김대현 후보가 경선 후보로 등록하지 않아 3자 대결로 이뤄졌다. 경선은 책임당원 투표와 일반 여론조사를 각각 50%씩 반영해 선출한다.
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