“누구 ‘정자’가 제일 빠르나” 1억 4700만원 내걸자…“北까지 전 세계 1만명 몰려”

세줄 요약 미국 샌프란시스코에서 세계 128개국 남성의 정자 속도를 겨루는 ‘스펌 레이싱’ 본선이 열렸다. 우승 상금은 10만 달러이며, 주최 측은 남성 불임과 정자 감소 문제를 알리려는 취지라고 설명했다. 참가자는 집에서 샘플을 보내고, 정자는 미세 트랙에서 경주한다. 세계 128개국 남성 정자 속도 대회 개최

우승 상금 10만 달러, 불임 경각심 목적

집에서 샘플 보내 미세 트랙 경주 진행

이미지 확대 ‘정자 경주 올림픽’ 본선은 다음 달 미국 샌프란시스코에서 열린다. 128개국 남성들의 정자 샘플이 미세 트랙에서 속도를 겨룬다. 스펌 레이싱 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 ‘정자 경주 올림픽’ 본선은 다음 달 미국 샌프란시스코에서 열린다. 128개국 남성들의 정자 샘플이 미세 트랙에서 속도를 겨룬다. 스펌 레이싱 유튜브

이미지 확대 정자용 경주 트랙. 실제 대회에서는 직선 트랙이 사용된다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 정자용 경주 트랙. 실제 대회에서는 직선 트랙이 사용된다. 인스타그램 캡처

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세계 128개국 남성들이 정자 속도를 겨루는 대회가 열린다. 남성 불임 문제에 대한 경각심을 일깨우기 위해 기획된 이번 대회 우승자에게는 상금 10만 달러(약 1억 4700만원)가 주어진다.27일 데일리메일 보도에 따르면, ‘스펌 레이싱’(Sperm Race) 주최 측은 올해 처음으로 열리는 대회에 1만명 이상이 지원했다고 밝혔다. 다음 달 미국 샌프란시스코에서 열리는 본선에는 128개국 남성들의 정자 샘플이 미세 트랙에서 맞붙는다.주최 측은 최근 수십 년간 정자 수가 급격히 줄었다는 연구 결과가 이어지면서 남성 불임 문제를 알리기 위해 이번 대회를 마련했다고 설명했다.다만 이번 대회가 ‘최초’라는 주장과 달리, 지난해 4월 미국 로스앤젤레스에서 이미 소규모 정자 경주가 열린 바 있다. 당시 대학생 2명이 1만 달러 상금을 두고 수백 명의 관중 앞에서 맞붙었다. 대형 스크린과 해설, 몸무게 측정, 실시간 순위표까지 갖춰져 실제 스포츠 경기처럼 치러졌다.현재 참가 신청을 받고 있는 주최 측은 “미국, 이란, 이스라엘, 심지어 북한에서도 지원자가 나왔다”고 밝혔다.최종 선발된 128명은 국가별로 1명씩 배정된다. 대회 방식은 일반 스포츠 토너먼트처럼 진행되며, 승자가 결정될 때까지 탈락전과 1대1 대결이 이어진다.참가자들이 직접 현장에 나타나지는 않는다. 각자 집에서 받은 키트로 정자 샘플을 채취한 뒤 캘리포니아로 우편 발송한다.과학자들은 샘플에서 정자를 분리한 뒤 특수 제작된 미세 트랙에 배치한다. 정자는 고운 소금 알갱이 크기인 약 400㎛ 거리를 직선으로 달린다.주최 측은 정자의 움직임을 현미경으로 확대해 온라인으로 생중계할 방침이다. 현장의 대형 스크린에는 실시간 진행 상황과 통계, 순위표가 표시된다.시청자들은 참가자의 건강 데이터도 볼 수 있다. 체성분과 생체지표 등이 공개돼 일반 스포츠 경기처럼 응원할 선수를 고를 수 있다.결승선을 가장 먼저 통과한 정자의 주인이 우승자가 되며, 10만 달러를 받는다.연구 결과에 따르면 평균 정자 수는 지난 반세기 동안 50% 이상 감소했다. 비만과 운동 부족, 만성질환 등이 원인으로 지목된다.많은 선진국에서 출산율도 떨어지면서 생식 건강과 임신 시도 연령에 대한 우려가 커지고 있다.의사들은 정자 건강을 평가할 때 개수뿐 아니라 운동성도 확인한다. 정자가 얼마나 잘 헤엄치는지가 중요하다. 난자에 도달해 수정하려면 엄청난 거리를 이동해야 하기 때문이다. 움직임이 나쁘면 정자 수가 정상이어도 임신이 어려울 수 있다.전문가들은 정자의 형태도 살핀다. 비정상적인 모양은 난자를 제대로 수정하지 못할 가능성이 있다.주최 측은 “정자 분석 과정을 경쟁 대회로 만들어 남성들의 부끄러움을 없애고, 더 많은 남성들이 일찍 검사받도록 유도하고자 한다”고 밝혔다.