[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 29일

세줄 요약 대체로 길운이 강한 날이다. 재물운과 성과운이 눈에 띄고, 귀인이나 은인의 도움도 이어진다. 다만 일부 띠는 겸손과 분수 지키기가 중요하며, 서두르기보다 순서를 지키면 더 좋은 결과를 얻는다. 재물·성과운 강세, 쥐·용·돼지띠 호조

귀인·은인 도움, 소·닭·개띠 유리

겸손·분수·순서 지키면 운세 상승

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 재물이 넘쳐 투자운이 좋다.60년생 : 부부 화합이 돋보인다.72년생 : 하늘의 도움으로 기쁜 일이 있다.84년생 : 큰 성과를 기대해도 좋다.96년생 : 소문이 좋아 처신이 중요하다.49년생 : 오늘은 전반적으로 운이 좋다.61년생 : 겸손하면 인정을 받는다.73년생 : 분수를 지키는 것이 중요하다.85년생 : 은인의 도움이 따른다.97년생 : 마음먹기에 따라 결과가 달라진다.호랑이50년생 : 자신 있게 추진하면 행운이 따른다.62년생 : 믿는 사람과 상의하면 좋다.74년생 : 조금만 참고 기다리면 된다.86년생 : 일이 곧 풀린다.98년생 : 순서를 지켜 해결하라.토끼51년생 : 많은 이득이 생긴다.63년생 : 길운이 서서히 다가온다.75년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.87년생 : 약속이 미뤄질 수 있다.99년생 : 무리하지 않으면 횡재수가 있다.52년생 : 누군가의 도움을 받는다.64년생 : 모든 일이 형통한다.76년생 : 경영하는 일이 잘 풀린다.88년생 : 계획대로 추진된다.00년생 : 재물이 풍요롭다.53년생 : 귀한 인연을 만난다.65년생 : 새로운 길이 열린다.77년생 : 시간이 해결해 준다.89년생 : 좋은 일만 이어진다.01년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.54년생 : 시간의 여유를 가지면 좋다.66년생 : 고생 끝에 낙이 온다.78년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.90년생 : 웃음이 끊이지 않는다.02년생 : 자기 것을 지키는 것이 중요하다.55년생 : 목표를 정해 행동하라.67년생 : 시간을 두고 정리하면 된다.79년생 : 이동과 변동에 유리하다.91년생 : 가족과 상의하면 해결된다.03년생 : 한발 물러서면 행운이 따른다.원숭이56년생 : 신수가 태평하다.68년생 : 여행이 길하다.80년생 : 활기가 넘친다.92년생 : 주관을 지키면 좋다.04년생 : 인내할수록 열매가 크다.57년생 : 목표를 정해 움직여라.69년생 : 베푼 만큼 소득이 따른다.81년생 : 활기찬 하루다.93년생 : 주변의 도움을 받는다.05년생 : 근심거리가 해결된다.58년생 : 귀인의 도움을 받는다.70년생 : 즐거운 일이 생긴다.82년생 : 뜻밖의 행운이 있다.94년생 : 기분 좋은 소식이 있다.06년생 : 하던 일을 계속하면 좋다.돼지59년생 : 협조하면 일이 잘 풀린다.71년생 : 뜻대로 일이 진행된다.83년생 : 도와줄 사람이 있다.95년생 : 재물운이 왕성하다.07년생 : 여유를 가지면 좋다.