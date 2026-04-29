[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 29일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 29일

입력 2026-04-29 01:04
수정 2026-04-29 01:04
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세줄 요약
  • 재물·성과운 강세, 쥐·용·돼지띠 호조
  • 귀인·은인 도움, 소·닭·개띠 유리
  • 겸손·분수·순서 지키면 운세 상승
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48년생 : 재물이 넘쳐 투자운이 좋다.

60년생 : 부부 화합이 돋보인다.

72년생 : 하늘의 도움으로 기쁜 일이 있다.

84년생 : 큰 성과를 기대해도 좋다.

96년생 : 소문이 좋아 처신이 중요하다.



49년생 : 오늘은 전반적으로 운이 좋다.

61년생 : 겸손하면 인정을 받는다.

73년생 : 분수를 지키는 것이 중요하다.

85년생 : 은인의 도움이 따른다.

97년생 : 마음먹기에 따라 결과가 달라진다.

호랑이

50년생 : 자신 있게 추진하면 행운이 따른다.

62년생 : 믿는 사람과 상의하면 좋다.

74년생 : 조금만 참고 기다리면 된다.

86년생 : 일이 곧 풀린다.

98년생 : 순서를 지켜 해결하라.

토끼

51년생 : 많은 이득이 생긴다.

63년생 : 길운이 서서히 다가온다.

75년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.

87년생 : 약속이 미뤄질 수 있다.

99년생 : 무리하지 않으면 횡재수가 있다.



52년생 : 누군가의 도움을 받는다.

64년생 : 모든 일이 형통한다.

76년생 : 경영하는 일이 잘 풀린다.

88년생 : 계획대로 추진된다.

00년생 : 재물이 풍요롭다.



53년생 : 귀한 인연을 만난다.

65년생 : 새로운 길이 열린다.

77년생 : 시간이 해결해 준다.

89년생 : 좋은 일만 이어진다.

01년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.



54년생 : 시간의 여유를 가지면 좋다.

66년생 : 고생 끝에 낙이 온다.

78년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

90년생 : 웃음이 끊이지 않는다.

02년생 : 자기 것을 지키는 것이 중요하다.



55년생 : 목표를 정해 행동하라.

67년생 : 시간을 두고 정리하면 된다.

79년생 : 이동과 변동에 유리하다.

91년생 : 가족과 상의하면 해결된다.

03년생 : 한발 물러서면 행운이 따른다.

원숭이

56년생 : 신수가 태평하다.

68년생 : 여행이 길하다.

80년생 : 활기가 넘친다.

92년생 : 주관을 지키면 좋다.

04년생 : 인내할수록 열매가 크다.



57년생 : 목표를 정해 움직여라.

69년생 : 베푼 만큼 소득이 따른다.

81년생 : 활기찬 하루다.

93년생 : 주변의 도움을 받는다.

05년생 : 근심거리가 해결된다.



58년생 : 귀인의 도움을 받는다.

70년생 : 즐거운 일이 생긴다.

82년생 : 뜻밖의 행운이 있다.

94년생 : 기분 좋은 소식이 있다.

06년생 : 하던 일을 계속하면 좋다.

돼지

59년생 : 협조하면 일이 잘 풀린다.

71년생 : 뜻대로 일이 진행된다.

83년생 : 도와줄 사람이 있다.

95년생 : 재물운이 왕성하다.

07년생 : 여유를 가지면 좋다.
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