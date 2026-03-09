‘잊지 말아요’ 젤렌스키 “중동 돕겠다”…전쟁 생존법 수출 시대 [권윤희의 월드뷰]

이란에 쏠린 시선…우크라 지원 제약 심화

이미지 확대 8일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 수도 키이우 마린스키 궁전에서 네덜란드 총리와 회담 후 기자회견하고 있다. 2026.3.8 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 수도 키이우 마린스키 궁전에서 네덜란드 총리와 회담 후 기자회견하고 있다. 2026.3.8 키이우 AFP 연합뉴스

미국·이스라엘과 이란의 군사 충돌이 장기화할 수 있다는 우려가 커지는 가운데, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 8일(현지시간) 우크라이나 드론 교관들이 중동으로 향해 방어 경험을 공유할 것이라고 밝혔다.젤렌스키 대통령은 이날 키이우를 방문한 롭 예턴 네덜란드 총리와 공동 기자회견에서 우크라이나가 이란제 샤헤드 드론에 대응하며 축적한 경험이 “고유한 자산”이라고 강조했다.그는 우크라이나군이 당장 사용하지 않는 요격 드론은 판매할 수 있으며, 첫 교관단이 10일 중동으로 향한다고 말했다.젤렌스키 대통령은 “전문가들이 현장에 도착하면 상황을 파악하고 도움을 줄 것”이라며 이는 “양측 모두에게 기회”라고 강조했다.젤렌스키 대통령은 그 대가로 미국산 지대공 유도미사일 체계 패트리엇(PAC-3) 지원을 원한다고 덧붙였다.젤렌스키 대통령은 미국의 이란 공격 후 중동 국가들이 보유한 패트리엇 미사일과 우크라이나산 요격 드론의 맞교환 가능성을 공개적으로 거론해 왔다.로이터통신에 따르면 우크라이나 대표단은 카타르 도하와 아랍에미리트(UAE) 아부다비를 오가며 드론 방어 경험을 공유했다. 미국과 카타르가 우크라이나산 요격 드론 도입을 놓고 초기 협의를 진행 중이다.2022년 2월 우크라이나를 침공한 러시아는 이란제 샤헤드 드론을 바탕으로 개발한 자폭공격용 드론으로 우크라이나를 공습해왔으며 우크라이나는 이에 대응하기 위해 요격용 드론 ‘스팅’을 개발했다.젤렌스키 대통령이 드론 방어 기술을 교환재로 내세우는 것은 국제사회의 시선이 중동으로 쏠리는 데 따른 생존 전략으로 읽힌다.패트리엇의 연간 생산량은 600발 수준인데, 현 상황에서 미국이 걸프 동맹국을 넘어 우크라이나의 수요까지 동시에 감당하기는 어렵다. 이란전이 장기화할수록 우크라이나 추가 지원은 제약을 받을 수밖에 없다.결국 우크라이나는 전쟁의 수혜자가 아니라 전쟁 경험의 공급자로서 자신의 쓸모를 입증해야 하는 처지에 놓였다.젤렌스키 대통령의 제안은 4년 드론전쟁에서 피로 얻은 생존 기술을 ‘외교 자산화’하며 자국의 쓸모를 입증, 미국의 관심을 유도하고 장거리 미사일 등 무기 지원을 끌어내려는 전략이다.6일 블룸버그도 “이란과의 갈등이 도널드 트럼프 미국 대통령의 관심을 흡수하면서, 국제사회 의제에서 사라지지 않으려는 젤렌스키의 지렛대 전략”이라고 평가했다.이란 전쟁 확산으로 각국이 더 강경한 내적 결속을 택하면서, 협상과 중재의 공간은 더 좁아졌다. 미국은 한 전구의 방공 수요를 다른 전구의 부족과 저울질하고 있다. 전쟁 하나가 다른 전쟁의 보급선과 외교 공간을 흔드는 구조가 노골화하고 있다. 중동에서 포성이 커질수록 우크라이나 전쟁은 더 큰 전쟁의 그림자에 가려질 뿐이다.세계는 평화를 관리하는 질서가 아니라, 여러 전쟁이 서로를 밀어내고 이용하는 질서로 이동하고 있다. 이런 시대에 전쟁경험은 비극의 기록인 동시에 거래 가능한 자산이 된다.우크라이나가 잊히지 않기 위해 전쟁경험을 외교 자산으로 꺼내 든 이유도 여기에 있다. 젤렌스키 대통령이 중동에 드론 방어 전문가를 보내겠다고 제안한 장면은 현재의 냉혹한 현실을 압축한다. 결국 그의 제안은 ‘우리를 잊지 말라’는 지정학적 신호에 가깝다.전쟁은 더 이상 국경 안에만 갇혀 있지 않다. 한 나라의 생존법은 다른 나라의 안보 상품이 되고, 한 전선의 격화는 다른 전선의 침묵을 부른다. 젤렌스키의 협상 카드는 잔혹한 21세기식 국제질서의 자화상이다.