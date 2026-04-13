“회사 누나가 차 없다고 친척 결혼식에 태워달라네요” 사연남, 2년 후 새신랑 돼 화제

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결혼식 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트
차가 없는 회사 같은 부서 누나가 친척 결혼식에 태워달라고 했는데 ‘그린라이트’(호감 표시) 맞냐는 고민 글을 온라인 커뮤니티에 올렸다가 상대 여성(누나)에게 ‘발각’됐던 남성이 2년 후 결혼한다는 근황을 전해 화제다.
온라인 커뮤니티 ‘루리웹’에는 지난 12일 ‘저 오늘 결혼합니다’라는 제목의 글이 올라왔다.
서울 강남구의 한 결혼식장에서 ‘인증샷’을 찍어 올린 글쓴이 A씨는 “2년 전쯤에 여기에 ‘같은 회사 누나가 결혼식 같이 가자고 하는데 그린라이트임?’이라는 글을 썼는데 오늘 결혼한다”고 알렸다.
A씨는 이어 “그때 ‘너 납치당한 거야’ 등 댓글을 달아주신 분들, 진짜 저 결혼할 줄 어떻게 아셨느냐”며 “누나랑 사귀면서 커뮤 금지 먹었는데 그래도 결혼한다는 썰은 풀어도 되겠냐고 물어보니 허락해줘서 글 올린다”고 말했다.
앞서 A씨는 2024년 4월 루리웹에 ‘이거 결혼각 맞지?’라는 글을 올린 바 있다.
당시 A씨는 “같은 부서 대리 누나가 이번주 토요일에 친척 결혼식 가야 하는데 자기가 차가 없어서 (서울에서 청주까지) 같이 가자더라”며 “참고로 사귀는 사이 아니다. 썸탄 적도 없다. 당연하다는 듯 같이 가자고 해서 동공지진 왔다”는 사연을 적으며 루리웹 이용자들의 의견을 물었다.
A씨는 이틀 뒤 또 다른 글을 올려 결혼식에 다녀온 후기도 전했다. A씨에 따르면 누나는 자꾸 ‘사귀는 사람 없냐’고 묻는 부모님께 A씨가 남자친구라고 거짓말을 했고, 이에 부모님이 ‘얼굴 한번 보고 싶다’고 해서 결혼식에 같이 가자고 한 거였다고 했다.
이 대가로 30만원을 주기로 했던 누나는 결혼식 후 계좌로 50만원을 입금했다. A씨가 돈이 더 입금된 이유를 묻자 누나는 ‘기름값’이라고 한 뒤 ‘기름값 치고 20만원은 좀 센데 밥 한번 사라’고 했다고 한다.
이후 A씨의 사연을 본 다른 회사 동료가 이를 회사 단체 채팅방에 올렸고, 누나는 A씨에게 ‘이걸 그린라이트냐고 묻고 다녔냐’라며 놀렸다고 했다. A씨가 ‘우리 사귀는 거냐’고 되묻자 누나는 ‘그걸 물어보냐’며 등짝을 때리고 갔다는 게 2년 전 사연의 마무리였다.
2년이라는 시간이 흐른 뒤 결혼에 골인했다는 최종 결말을 접한 루리웹 이용자들은 “백년해로하라”, “세쌍둥이 낳을 거다”, “축의금은 관리자님이 대신 넣어줄 거다” 등 댓글을 달며 A씨의 결혼을 축하했다.
이 사연은 여러 온라인 커뮤니티에도 퍼지며 “그럴 줄 알았다”, “자아 없는 연하남 바로 낚아버렸네”, “커뮤 금지당했다고 안 하는 거 웃긴데 착하다” 등 반응을 낳았다.
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