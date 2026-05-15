[서울데이터랩]비트코인 8만1293달러·리플 1.49달러, 전체 시가총액 2조7817억 달러

세줄 요약 가상자산 전체 시가총액은 2조7817억 달러, 거래량은 1100억 달러로 집계됐다. 비트코인은 8만1293달러, 리플은 1.49달러로 상승했고 이더리움·솔라나·도지코인도 강세를 보였다. 전체 시총 2조7817억 달러, 거래량 1100억 달러 집계

비트코인 8만1293달러, 리플 1.49달러로 동반 상승

하이퍼리퀴드 급등, 모네로 소폭 하락, 심리 중립

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 15일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 7817억 달러, 24시간 전체 거래량은 1100억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 58.41%, 이더리움 도미넌스는 9.85%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 8만 1293달러(1억 2188만 원)로 24시간 전보다 2.48% 올랐고, 시가총액은 1조 6282억 달러였다. 이더리움은 2276달러(341만 3557원)로 1.15% 상승했으며 시가총액은 2747억 달러로 집계됐다. 리플은 1.49달러(2235원)로 4.56% 상승했고 시가총액은 921억 달러였다.이 밖에 비앤비는 679달러(101만 9392원)로 1.52% 상승했고, 솔라나는 92.37달러(13만 8501원)로 2.02% 올랐다. 도지코인은 0.12달러(174원)로 2.70% 상승했으며, 하이퍼리퀴드는 46.48달러(6만 9689원)로 20.11% 올랐다. 에이다는 0.27달러(406원)로 2.33%, 체인링크는 10.45달러(1만 5663원)로 2.54% 상승했다. 반면 모네로는 395달러(59만 2783원)로 0.59% 하락했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 상승으로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.88% 올랐고, S＆P 500 지수는 0.77%, 다우존스 지수는 0.75% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 50으로, 중립 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반의 투자심리가 한쪽으로 크게 기울지 않은 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]