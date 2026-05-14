“난 뭘 한 걸까” 리쌍 개리, 주식창 보며 ‘한숨’…‘삼전닉스’ 쓸어담는 개미들

‘포모 현상’ 고백하는 연예인들

‘삼전닉스’ 폭풍 매수…‘8천피’ 눈앞

이미지 확대 그룹 리쌍 출신 래퍼 개리가 연일 최고가를 갈아치우는 코스피를 보며 ‘포모(FOMO·Fear of missing out)’ 현상을 겪고 있다고 고백했다. 자료 : 개리 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 그룹 리쌍 출신 래퍼 개리가 연일 최고가를 갈아치우는 코스피를 보며 ‘포모(FOMO·Fear of missing out)’ 현상을 겪고 있다고 고백했다. 자료 : 개리 인스타그램

이미지 확대 방송인 장성규(왼쪽)가 과거 삼성전자 주식을 8만원에 매수해 6만원에 ‘손절’한 경험담을 공개했다. 자료 : 장성규 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 방송인 장성규(왼쪽)가 과거 삼성전자 주식을 8만원에 매수해 6만원에 ‘손절’한 경험담을 공개했다. 자료 : 장성규 인스타그램

세줄 요약 코스피가 8천피를 눈앞에 두자 리쌍 출신 개리가 주식창을 보며 포모를 고백했다. 개인 투자자들은 외국인 매물을 받아내며 삼성전자와 SK하이닉스를 대거 순매수했고, 신용거래융자도 35조원을 넘기며 불장에 뛰어들었다. 개리, 코스피 급등 속 포모 심경 고백

개미, 삼전·닉스 순매수로 장세 지지

코스피 7981 마감, 8천피 눈앞

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코스피 지수가 ‘8000피’를 눈앞에 둔 가운데, 힙합 그룹 리쌍 출신 개리(48)가 이른바 ‘포모(FOMO·Fear of missing out)’ 현상을 겪고 있다고 고백했다. 코스피가 연일 최고치를 경신하자 그간 ‘삼전닉스’를 보유하지 않았던 개미(개인 투자자)들은 외국인들의 매물을 사들이며 코스피를 떠받치고 있다.14일 가요계에 따르면 개리는 전날 자신의 소셜미디어(SNS)에 “이러는 동안 난 뭘 한 걸까. 힘내자 FOMO(포모)들”이라는 문구와 함께 코스피가 7738.81을 가리키고 있는 화면을 캡처해 올렸다.‘포모 현상’은 호황기에 투자에 뛰어들지 못한 개인 투자자들의 소외감을 나타내는 표현이다. 이러한 ‘포모 현상’을 겪고 있다고 고백한 연예인은 개리뿐만이 아니다.앞서 방송인 장성규는 지난 12일 자신의 SNS에 한 네티즌과 나눈 메시지를 캡처해 올리며 과거 삼성전자를 ‘손절’했음을 밝혔다.장성규는 네티즌과의 대화에서 삼성전자에 대해 “8만원에 사서 6만원에 팔았다”며 “삼전에 ‘ㅅ’자도 꺼내지 말라”고 말했다. 개인 투자자들이 삼성전자 ‘8층’에 갇힌 채 ‘구조대’를 기다리던 2023~2024년 사이 자신 또한 삼성전자를 매도하고 손실을 입었음을 표현한 것으로 보인다.월가 등에서 제기하는 ‘인공지능(AI) 과열론’, ‘코스피 고점론’ 등의 우려를 딛고 코스피가 연일 상승세를 이어가자 이러한 ‘포모 현상’을 호소하던 개인 투자자들은 뒤늦게 불장에 뛰어들고 있다.한국거래소에 따르면 개인 투자자들은 지난 7일부터 이날까지 6거래일 동안 유가증권시장에서 총 23조 3975억원치를 순매수했다.외국인은 같은 기간 동안 26조 4620억원어치를 팔았는데, 이는 지난해 연간 외국인의 코스피 매도 총액의 약 6배에 달한다.외국인이 ‘팔자’를 이어가고 있는 가운데 개미들이 매도 물량을 그대로 받아내고 있다. 코스피는 이 기간 동안 약 8% 오르며 14일 전 거래일 대비 137.40포인트(1.75%) 오른 7981.41로 장을 마감했다. ‘꿈의 8천피’까지 약 19포인트밖에 남지 않았다.개인 투자자들은 ‘마통’까지 뚫으며 불장에 뛰어들고 있다. 금융감독원에 따르면 지난달 말 기준 증권사 신용거래융자 잔액은 35조 7000억원으로, 지난해 말(27조 3000억원) 대비 8조 4000억원 증가했다.