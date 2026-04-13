“화성시, 생활체육지도자 사용자 아냐”…지자체 첫 사용자성 판단

“근로조건 직접적으로 정하지 않아”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
화성시청 전경. 서울신문 DB
노동위원회가 하청노조가 화성시를 상대로 제기한 사용자성 판단 요구에 대해 불인정 판단을 내놨다. 지방자치단체에 대한 첫 사용자성 판단이다.
경기지방노동위원회는 13일 공공연대노조가 화성시를 상대로 제기한 ‘교섭요구 노동조합 확정공고 이의신청 사실의 공고에 대한 시정 신청’에 대해 기각 결정을 내렸다고 밝혔다.
앞서 화성시는 하청노조의 교섭요구 사실을 공고했으나 교섭 대상에 화성시체육회 소속 생활체육지도자는 포함되지 않았다. 하청노조는 “생활체육지도자들의 참여를 제외한 것은 부당하다”며 노동위에 판단을 요구했다.
홍국표 서울시의원 “도봉구 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원 확정 환영”
서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 서울시로부터 도봉구 관내 총 11개 사업에 필요한 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원이 확정됐다고 밝혔다. 특별조정교부금은 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 자치구에 특별한 재정수요가 발생했을 때 서울시가 심사를 거쳐 지원하는 재원으로, 공공시설 신설·복구·보수 및 재해 대응 등 다양한 목적으로 활용된다. 이번에 확보한 예산은 ▲도봉구민회관 하모니홀 천장보수 ▲초안산근린공원 내 책쉼터 조성 ▲도봉중학교 통학로 지중화 ▲초안산 세대공감 인근 산책로 정비 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 ▲도봉천 수변활력거점 실시설계 용역 등 11개 사업으로, 도봉구 전역의 공공시설 정비 및 생활환경 개선에 고루 활용될 예정이다. 특히 홍 의원의 지역구인 도봉2선거구에도 다수의 사업이 반영되어 주민 숙원 해소에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 사업의 경우, 2억 5000만원을 들여 도봉구 삼양로146길 17 일원 백운초등학교 주변 통학로의 보도블록 정비
서울시의회 바로가기
이에 대해 경기지노위는 “화성시가 지방의회의 조례에서 정해진 예산에 따라 관련 사안을 집행하는 경우로서 수당 등 근로조건을 직접적으로 정하거나 최종 결정권을 행사하지 않는다”며 “구체적이고 실질적인 사용자의 지위에 있지 않다”고 이유를 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경기지노위는 화성시의 사용자성 인정 여부를 어떻게 판단했는가?