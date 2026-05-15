미중 “호르무즈 개방·이란 핵 불허”

트럼프·시진핑 135분 정상회담

이미지 확대 ‘황제의 공간’ 함께한 미중 정상 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 14일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마친 뒤 함께 방문한 베이징 톈탄 공원에서 산책하고 있다. 두 정상은 과거 중국의 황제가 하늘에 제사를 지냈던 이곳에서 통역만 대동한 채 약 30분간 대화를 이어 갔다. 지난해 10월 부산에서 회담을 가진 뒤 약 6개월 만에 다시 만난 미중 정상은 대만 문제를 비롯한 안보, 무역, 첨단 기술 규제까지 폭넓은 의제를 논의했다.

베이징 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘황제의 공간’ 함께한 미중 정상 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 14일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마친 뒤 함께 방문한 베이징 톈탄 공원에서 산책하고 있다. 두 정상은 과거 중국의 황제가 하늘에 제사를 지냈던 이곳에서 통역만 대동한 채 약 30분간 대화를 이어 갔다. 지난해 10월 부산에서 회담을 가진 뒤 약 6개월 만에 다시 만난 미중 정상은 대만 문제를 비롯한 안보, 무역, 첨단 기술 규제까지 폭넓은 의제를 논의했다.

베이징 로이터 연합뉴스

이미지 확대 마주앉은 미중 대표단 도널드 트럼프(오른쪽 다섯 번째﻿) 미국 대통령을 비롯한 미국 측 대표단과 시진핑(왼쪽 여섯 번째﻿) 중국 국가주석이 이끄는 중국 측 대표단이 14일 베이징 인민대회당에서 마주앉아 정상회담을 하고 있다.

베이징 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마주앉은 미중 대표단 도널드 트럼프(오른쪽 다섯 번째﻿) 미국 대통령을 비롯한 미국 측 대표단과 시진핑(왼쪽 여섯 번째﻿) 중국 국가주석이 이끄는 중국 측 대표단이 14일 베이징 인민대회당에서 마주앉아 정상회담을 하고 있다.

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세줄 요약 트럼프와 시진핑은 베이징 정상회담에서 호르무즈 해협 개방과 이란의 핵무기 보유 불허에 공감했다. 중국은 미국산 원유 구매에도 관심을 보였다. 다만 시 주석은 대만 문제를 핵심 이익으로 규정하며 잘못 처리하면 충돌할 수 있다고 경고했다. 호르무즈 개방·이란 핵 불허에 미중 공감

중국, 미국산 원유 구매 관심 표명

시진핑, 대만 문제는 충돌 가능성 경고

2026-05-15 1면

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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징에서 열린 정상회담에서 중동 정세와 관련해 이란이 핵무기를 가질 수 없고, 호르무즈 해협에 통행료를 부과해서는 안 된다는 데 뜻을 모았다.시 주석은 대이란 전쟁에서 미국에 협력할 뜻을 내비치면서도 자국의 ‘핵심 이익’인 대만 문제에 대해서는 양국 간 충돌로 번질 수 있다고 강력히 경고했다.미중 정상회담은 이날 베이징 인민대회당에서 약 135분간 진행됐다. 백악관은 관련 보도자료에서 “양측은 에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지돼야 한다는 데 동의했다”며 “시 주석은 또 중국이 호르무즈 해협의 군사화와 그 이용에 통행료를 부과하려는 어떠한 시도에도 반대한다는 입장을 분명히 했다”고 밝혔다. 그러면서 중국이 해협 의존도를 줄이기 위해 “미국산 원유를 더 많이 구입하는 데 관심을 표명했다”고도 했다. 이에 따라 중국이 미국에 맞서 호르무즈 해협 통제권을 놓지 않고 있는 이란에 대해 설득에 나설 수 있다는 관측이 제기된다.특히 미중 양국은 이란이 결코 핵무기를 가져선 안 된다는 데에도 동의했다고 백악관은 전했다.시 주석은 정상회담에서 대만 문제를 언급하며 “중미 관계에서 가장 중요한 사안”이라고 밝혔다. ﻿시 주석은 “(대만 문제를) 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 심지어 충돌에 이를 것이며 중미 관계 전체가 매우 위험한 상황에 빠질 수 있다”고 경고했다. 미중 정상은 한반도 정세와 대만 문제 등을 논의했지만, 백악관 측 보도자료에는 반영되지 않았다.두 정상의 대면 회담은 지난해 10월 부산 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 약 6개월 만이다.이번 회담은 미국 중심의 글로벌 패권체제가 미중 양강으로 재편될 수 있을지를 가늠하는 대형 외교 이벤트로 평가됐다.시 주석은 미국이 대만 문제에 개입할 경우 미중이 ‘충돌’하고 “양국 관계가 매우 위험한 지경에 이를 수 있다”고 했다. 사실상 군사적 충돌까지 불사할 수 있음을 시사한 것으로 해석된다. 그는 “‘대만 독립’과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다”며 “대만해협의 평화·안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대공약수”라고 덧붙였다.이처럼 중국이 중동 전쟁에 대해 다소 유연한 모습을 보이면서도 대만 문제에서는 발언 수위를 높인 것은 대이란 전쟁의 늪에 빠진 트럼프 대통령 앞에서 자신감을 보인 것이라는 평가가 나온다. ‘대만에 무기를 팔지 말라’는 직접적 경고로도 읽힌다.시 주석의 ‘대만’ 발언에 대한 트럼프 대통령의 반응은 구체적으로 나오지 않았다. 트럼프는 취재진의 관련 질문에도 답변을 하지 않아 불편한 기색을 드러낸 게 아니냐는 해석이 나온다.시 주석은 또 “중국과 미국이 ‘투키디데스의 함정’을 넘어설 수 있을지, 대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있는지는 역사적 질문”이라며 신흥국이 부상하는 과정에서 패권국과 신흥국이 무력 충돌하는 경향을 이론화한 ‘투키디데스 함정’을 언급했다. 시 주석의 이 같은 언급은 미중 관계를 초강대국의 충돌 프레임으로 인식하지 않도록 주문한 것으로 풀이된다. 아울러 중국이 미국과 대등한 위치에 올라섰음을 공식적으로 선언한 것이라는 분석도 나온다. 그는 앞서 오바마·바이든 행정부 시절 미중 정상회담에서도 해당 이론을 인용한 바 있다.경고와 동시에 시 주석은 양국 간 협력과 공존의 필요성도 역설했다. 시 주석은 양국 관계의 새로운 틀로 ‘중미 건설적 전략 안정 관계’를 제시했다. 그는 회담에서 “나와 트럼프 대통령은 건설적·전략적 안정 관계를 수립하는 데 동의했다”며 “이는 향후 3년 이상 중미 관계에 전략적 방향을 제시할 것이며 양국 국민과 국제사회로부터 긍정적인 평가를 받을 것”이라고 전했다.트럼프 대통령은 “미중 관계는 매우 좋고, 나와 시 주석도 역대 미중 정상 중 가장 좋은 관계”라며 “시 주석은 위대한 지도자이고 중국은 위대한 국가”라고 화답했다.