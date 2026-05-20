정청래 “민주당 후보, 스타벅스 출입 자제하는 게 국민 정서에 맞지 않나”

스벅 5·18 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란에

“스벅 출입 자체가 국민에 안 좋은 인상”

“독일처럼 ‘5·18 조롱’ 강력 처벌법 추진”

이미지 확대 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표가 20일 경기 여주시 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 선거대책위원회의에 참석해 목을 축이고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표가 20일 경기 여주시 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 선거대책위원회의에 참석해 목을 축이고 있다. 2026.5.20 연합뉴스

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더불어민주당 총괄상임선거대책위원장을 맡고 있는 정청래 대표는 20일 스타벅스코리아의 5·18 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 “천인공노할 일”이라며 “민주당 선거운동을 하시는 분들이나 후보들은 스타벅스 출입을 자제해주는 게 국민 정서에 맞지 않나 생각한다”고 말했다.정 대표는 이날 경기 여주 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “스타벅스 출입하는 것 자체가 국민에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다”며 이같이 말했다.정 대표는 “우리가 5·18 때만 되면 국민들이 정신적 스트레스와 트라우마를 갖고 있지 않으냐”며 “탱크로 시민을 무자비하게 학살·진압하던 장면을 어떻게 커피 마케팅용으로 사용할 수 있느냐”고 지적했다. 그러면서 “독일 같은 경우 홀로코스터를 미화·옹호하면 엄중 처벌 받는다”며 “우리도 독일처럼 5·18이나 다른 민주화 운동에 대해서 조롱하거나 폄훼하는 것에 대해서는 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 만들어야겠다고 생각하고 추진하도록 하겠다”고 말했다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 프로모션 이벤트를 하는 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구를 사용하면서 문제가 됐다.