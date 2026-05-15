트럼프 “시진핑과 북한에 대해 논의했다”

세줄 요약 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 뒤 시진핑 주석과 북한 문제를 논의했다고 밝혔다. 대만 문제에 대해서는 많은 얘기를 나눴지만 분쟁은 아니라고 했고, 어떤 약속도 하지 않았다고 덧붙였다. 지미 라이 석방 가능성과 이란 핵 협상 조건도 언급했다. 트럼프, 시진핑과 북한 문제 논의

대만 문제는 분쟁 아냐, 약속도 부인

지미 라이 석방·이란 협상도 언급

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 도중 시진핑 국가주석과 북한 문제에 대한 의견을 교환했다.15일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 베이징에서 전용기를 타고 귀국길에 오른 트럼프 대통령은 기자들과 만나 “시 주석과 북한에 대해 논의했다”고 밝혔다.또한 트럼프 대통령은 미중 정상회담의 주요 의제로 거론됐던 대만 문제에 대해 “시 주석과 많은 얘기를 나눴다”면서 “(중국과) 분쟁이 있다고 생각하지 않는다”고 말했다.이어 대만 문제에 대해 “어떤 약속도 하지 않았다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 반중(反中) 홍콩 언론사주 지미 라이에 대해 “시 주석이 석방을 진지하게 고려하고 있다고 말했다”고 전했다.이란과의 종전 협상과 관련해서는 “핵 프로그램의 20년 중단이면 괜찮다”면서도 “그것은 ‘진짜’ 약속이어야 한다”고 강조했다.