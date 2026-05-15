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박홍근 기획처 장관·신현송 한은 총재 첫 회동

박홍근(왼쪽) 기획예산처 장관이 14일 서울 중구 한국은행 본점을 찾아 기획처 장관으로서 처음으로 신현송 한국은행 총재와 만났다. 박 장관은 신 총재에게 ‘소나무 분재’를 선물하며 두 사람 이름에 근(根) 자와 송(松) 자가 포함됐다는 점을 들어 “소나무 뿌리와 줄기가 닿을 수 없지만 서로를 필요로 하는 것처럼 두 기관이 변치 않는 협력 관계를 이어 가자”고 말했다.

뉴스1