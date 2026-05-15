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17인치 대화면에 AI 비서 동승… 더 뉴 그랜저 출시
현대자동차가 14일 플래그십 대형 세단 그랜저의 7세대 부분 변경 모델 ‘더 뉴 그랜저’를 출시한 가운데 전날 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열린 미디어 데이에서 한 참가자가 17인치 대형 디스플레이에 구현된 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’로 주행 경로를 검색하고 있다. 플레오스 커넥트는 차세대 생성형 인공지능(AI) 에이전트인 ‘글레오 AI’를 탑재해 운전자와 대화하며 지식 검색, 일정 추천 등 지능형 비서 역할을 한다. 위쪽 작은 사진은 더 뉴 그랜저의 외관.
연합뉴스·현대차 제공
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현대자동차가 14일 플래그십 대형 세단 그랜저의 7세대 부분 변경 모델 ‘더 뉴 그랜저’를 출시한 가운데 전날 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열린 미디어 데이에서 한 참가자가 17인치 대형 디스플레이에 구현된 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’로 주행 경로를 검색하고 있다. 플레오스 커넥트는 차세대 생성형 인공지능(AI) 에이전트인 ‘글레오 AI’를 탑재해 운전자와 대화하며 지식 검색, 일정 추천 등 지능형 비서 역할을 한다. 위쪽 작은 사진은 더 뉴 그랜저의 외관.
연합뉴스·현대차 제공
2026-05-15 B3면
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