미군 “승인없이 이란 봉쇄구역 진입하는 선박 차단·회항·나포”

이미지 확대 IRAN-CRISIS/OIL-BLOCKADE 호르무즈 해협의 선박 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 IRAN-CRISIS/OIL-BLOCKADE 호르무즈 해협의 선박 모습. 로이터 연합뉴스

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‘이란 해상봉쇄’에 들어가는 미군이 13일(현지시간) “허가없이 봉쇄 구역에 진입하거나 출항하는 모든 선박은 차단·회항·나포될 수 있다”고 밝혔다.로이터통신은 미 중부사령부가 이날 선박들에게 전한 사전 공문을 입수해 이같이 보도했다. 중부사령부는 사전 공문에서 “오만만과 호르무즈 해협 동쪽 아라비아해에 봉쇄 조치를 시행할 것이며, 이는 국적에 관계없이 모든 선박 통행에 적용될 것”이라고 밝혔다.아울러 공문은 “봉쇄는 이란 이외의 목적지로 향하거나 그곳에서 출발해 호르무즈 해협을 통하는 중립적 통항 경로를 방해하지 않을 것”이라고 밝혔다.전날 미군 중부사령부는 13일 오전 10시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 예고했다. 이번 조치는 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 역봉쇄한다고 발표한 데 따른 후속 조치다.