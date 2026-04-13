“막내는 왜 원샷 안해?” 부장님은 몰랐다…2년째 떨어지고 있다는 ‘이것’

‘월간 폭음률’ 2년새 하락
20대 낙폭 커…‘월 1회 이하 술’ 56%
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회식 자료 이미지. 서울신문 DB
2030세대를 중심으로 술을 즐기지 않는 경향이 확산하는 가운데, ‘부어라 마셔라’ 식의 폭음을 하는 비율도 2년 연속 하락한 것으로 나타났다.
13일 질병관리청에 따르면 지난해 국내 17개 시도의 월간 폭음률 중앙값은 33.8%로 나타났다.
월간 폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상, 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(또는 맥주 5캔), 여자는 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 비율을 의미한다.
월간 폭음률은 코로나19 팬데믹으로 외식이 제한된 채 집에서 ‘혼술’하는 사회적 분위기가 조성됐던 2021년 31.7%에서 2023년 35.8%로 2년 연속 올랐으나 팬데믹 이후인 2024년부터 2년 연속 하락했다.
지역별로는 울산이 39.2%로 가장 높았으며 세종이 28.2%로 가장 낮았다. 또 전북(34.0→28.9%)이 가장 큰 폭으로 하락했다.
‘최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 비율’을 뜻하는 월간 음주율의 경우 전국 17개 시도에서 최근 1년 사이 모두 하락했다.
특히 20대의 월간 음주율이 눈에 띄게 낮아졌다. 세종 20대의 경우 월간 음주율이 68.3%에서 50.5%로 무려 20%포인트 넘게 하락하는 등, 충북과 제주를 제외한 15개 지자체에서 모두 하락했다.
‘폭탄주’, ‘원샷’ 등 기성세대의 음주문화를 20대들이 답습하지 않는 경향은 여러 통계에서 나타난다.
질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 20대 가운데 아예 술을 마시지 않거나, 마시더라도 월 1회 이하라는 비율은 2024년 56.0%로 30대(47.6%), 40대(44.4%), 50대(52.8%)보다 높았다.
NH농협은행이 분석한 ‘연도별 주점 소비 건수’에 따르면 20대의 주점 소비 건수는 2023년에서 2025년 사이 20.9% 감소했는데, 30대(-15.5%), 40대(-10.9%), 50대(-11.4%), 60대(-9.4%)와 비교해 감소폭이 컸다.
코로나19 때 대학생이 된 20대들이 신입생 환영회나 MT 등을 통해 집단 음주 문화를 접하지 못했던데다, 넷플릭스 시청이나 ‘러닝 동호회’ 등 즐길 거리가 많아 굳이 술을 찾을 이유를 느끼지 못한다고 20대들은 입을 모은다.
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