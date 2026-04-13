청주 상가건물서 폭발… 피부 찢어지는 등 주민 10여명 부상

이미지 확대 13일 오전 4시쯤 충북 청주시 흥덕구 봉명동의 한 2층짜리 상가건물에서 가스 누출에 따른 것으로 추정되는 폭발 사고가 발생해 8명이 경상을 입었다. 2026.4.13 독자제공 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 오전 4시쯤 충북 청주시 흥덕구 봉명동의 한 2층짜리 상가건물에서 가스 누출에 따른 것으로 추정되는 폭발 사고가 발생해 8명이 경상을 입었다. 2026.4.13 독자제공 연합뉴스

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충북 청주의 한 상가건물에서 폭발 사고가 발생해 인근 아파트 주민 등 10여명이 부상을 당한 것으로 전해졌다.소방당국 등에 따르면 13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동 2층짜리 상가건물에서 가스 누출에 따른 것으로 추정되는 폭발 사고가 발생했다.외부에 주차된 차량이 뒤집힐 정도로 큰 폭발 충격으로 인근 아파트 주민 등 10여명이 유리 파편 등에 맞아 피부가 찢어지거나 베이는 등 경상을 입은 것으로 알려졌다.또 일대 건물 창문과 주차된 차량 등이 파손되는 피해도 발생했다.사고 당시 건물 내 점포들은 모두 문을 닫은 상태였다.소방당국은 상가 1층 음식점 내에서 가스가 폭발한 것으로 추정하고 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.