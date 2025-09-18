닫기 이미지 확대 보기

영국 국빈 방문… 트럼프 윈저성 도착

영국을 국빈 방문한 도널드 트럼프(오른쪽 두 번째) 미국 대통령이 17일(현지시간) 윈저성에 도착해 찰스 3세(맨 오른쪽) 국왕과 함께 의장대의 환영을 받으며 활짝 웃고 있다. 윌리엄(왼쪽 두 번째) 왕세자 부부도 환영 행사에 참석했다. 트럼프 대통령의 영국 국빈 방문은 1기 때인 2019년 6월 이후 두 번째다. 영국이 미 대통령을 두 차례 국빈 초청한 것은 처음이다. 영국은 왕실 마차 탑승, 군악대 호위, F-35 스텔스기를 이용한 영미 양국군 합동 공중분열 등 특급 의전행사도 준비했다.

런던 AFP 연합뉴스