“한쪽 팔·다리 없어도 식스팩 가능” 보디빌딩 대회 참가한 30대 남성…中 찬사

10년 전 교통사고로 오른팔·다리 잃어

운동 통해 새로운 삶…“심장 뛰는 한 행복”

이미지 확대 중국에서 한쪽 팔과 한쪽 다리를 잃은 남성이 보디빌딩 대회에 출전해 많은 이들에게 감동을 주고 있다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 한쪽 팔과 한쪽 다리를 잃은 남성이 보디빌딩 대회에 출전해 많은 이들에게 감동을 주고 있다. SNS 캡처

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세줄 요약 중국에서 교통사고로 한쪽 팔과 다리를 잃은 30대 남성이 보디빌딩 대회에 나서 큰 울림을 줬다. 침대에만 누워 지내던 그는 재활과 웨이트 트레이닝을 거쳐 비장애 선수들과 같은 무대에 올랐고, 누리꾼들은 인간 승리라며 찬사를 보냈다. 교통사고로 팔·다리 잃은 30대 남성 출전

재활과 웨이트로 근육 키워 무대에 섬

누리꾼들, 인간 승리라며 찬사

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중국에서 한쪽 팔과 한쪽 다리를 잃은 남성이 보디빌딩 대회에 출전해 많은 이들에게 감동을 주고 있다.20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 근육질의 몸매를 자랑하는 류신주(32)는 지난 10일 산둥성 동부의 수도인 지난에서 열린 한 보디빌딩 대회에 참가했다.현지 매체들에 따르면 류씨는 10년 전 교통사고로 오른팔과 오른다리를 잃었다. 한때 침대에만 누워 절망에 빠져 있던 그는 이내 마음을 다잡고 꾸준한 재활과 운동을 통해 새로운 삶을 시작했다.그는 균형을 잡기 어려운 신체 조건임에도 불구하고 헬스장에서 웨이트 트레이닝을 하며 근육을 키웠다. 그 결과 비장애 선수들과 함께 보디빌딩 대회 무대에 올랐다. 의족과 남은 팔다리만으로 포즈를 취하는 그의 모습은 현지 소셜미디어(SNS)를 통해 확산되며 큰 울림을 줬다.류씨는 “저는 그냥 넘어졌을 뿐 죽지 않았다. 심장이 뛰는 한 언제나 건강하고 행복할 것”이라면서 “제가 무료로 운동할 수 있도록 허락해준 헬스장에 보답하고 싶다”고 밝혔다.사연을 접한 누리꾼들은 “그는 진정한 영웅이다”, “그에 비하면 내가 겪은 일은 아무것도 아니다”, “인간 승리다”라며 존경을 표했다.