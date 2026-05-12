‘원자재 가격 상승분 반영·납기 연장’…한전, 전선업체 지원대책 마련

원자재 급등분 140억 원 계약액 즉시 반영…납기 30일 일괄 연장도

유화사·컴파운드사·제조사 협력 체계 구축…국내 수급 안정 최우선

이미지 확대 한국전력은 지난 8일 한전 아트센터에서 기후에너지환경부, 전선업계 관계자들과 ‘전력 기자재 수급 안정 및 원자재 공급 현황 간담회’를 열고 지원대책을 발표했다. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국전력은 지난 8일 한전 아트센터에서 기후에너지환경부, 전선업계 관계자들과 ‘전력 기자재 수급 안정 및 원자재 공급 현황 간담회’를 열고 지원대책을 발표했다. 한국전력 제공

세줄 요약 한전이 중동 사태 이후 원유·나프타 가격 급등으로 전선 원자재가 30~40% 이상 오르자, 물가 변동분 26건을 검토해 140억 원 규모 계약금액을 조정했다. 납기도 30일 연장하고 긴급 물량 우선 배정으로 수급 안정에 나섰다. 원자재 급등분 계약금액 즉시 반영

전선 품목 납기 30일 일괄 연장

긴급 물량 우선 배정으로 수급 대응

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한국전력이 중동 사태 이후 원유 및 나프타 가격 급등으로 전선 원자재 가격이 평소보다 30~40% 이상 상승하자 이를 계약 금액에 즉시 반영했다.한전은 8일 기후에너지환경부 및 전선업계 관계자들과 한전 아트센터에서 ‘전력 기자재 수급 안정 및 원자재 공급 현황 간담회’를 열고 전선 업계의 애로사항 청취와 함께 상생 지원 대책을 발표했다.한전 관계자는 “중동사태 이후 접수된 물가 변동분 반영 요청 26건에 대해 검토를 완료하고, 총 140억 원 규모의 계약 금액을 조정했다”고 밝혔다. 이어 “업계의 경영 부담을 최소화하기 위해 향후 발생하는 인상분 역시 법령에 따라 신속히 반영할 방침”이라고 덧붙였다.한전은 이와 함께 수급차질이 우려되는 전선품목에 대해 납기를 일괄적으로 30일씩 연장, 제조사의 부담을 완화했다.또, 핵심 품목인 배전용 고압전선의 경우 재고 통제를 통해 공급 가능 일수를 평시 대비 1.6배까지 확보해 수급 불안에 대비했다.이밖에 수급차질이 우려되는 58SQ, 160SQ 규격 등 22.9kV급 전선에 대해서는 고장 복구 및 신규 지장 공사 등 긴급 물량을 최우선적으로 배정하는 등 ‘선택과 집중’ 전략을 병행하고 있다.서성태 기후에너지환경부 전력망정책과장은 이날 회의에서 “전선제조 업계가 겪는 어려움은 곧 국가 전력망의 안정성을 저해하는 요인”이라며 “전선 품목의 안정적 납품을 위해 원자재 가격 변동을 유연하게 반영하고, 원재료가 우선 공급될 수 있도록 하겠다” 고 밝혔다.