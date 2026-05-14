중노위, 조정회의 이례적 재요청… “정부 긴급조정권 검토해야”

삼전 노조 파업 앞두고 ‘악화일로’

이미지 확대 삼성전자 사후조정 불발 삼성전자 노사가 마라톤협상에도 접점을 찾지 못하면서 21일 예고된 총파업이 초읽기에 들어간 13일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 2026.5.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 사후조정 불발 삼성전자 노사가 마라톤협상에도 접점을 찾지 못하면서 21일 예고된 총파업이 초읽기에 들어간 13일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 2026.5.13 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자 노조가 총파업을 예고하자 중노위가 결렬된 사후조정 회의를 다시 열자고 이례적으로 요청했다. 사측도 직접 협상을 제안했지만 노조는 OPI 제도화 등 핵심안에 대한 구체안을 요구하며 강경한 입장을 유지했다. 정부와 재계는 경제 충격을 우려하며 개입과 긴급조정권 검토를 촉구했다. 중노위, 결렬된 사후조정 회의 재개 요청

사측 직접 협상 제안, 노조는 구체안 요구

정부·재계, 경제 충격 우려하며 개입 촉구

2026-05-15 8면

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삼성전자 노동조합이 오는 21일부터 총 18일간의 총파업을 예고한 가운데 파국을 막기 위해 정부와 사측, 노동계 등이 전방위적으로 ‘대화 재개’를 촉구했지만, 노조 측은 사실상 소통을 거부했다. 전문가들은 경제 타격 등을 고려해 정부의 개입 및 긴급조정권 발동 필요성을 강조했다.중앙노동위원회는 삼성전자 노사에 오는 16일 사후조정 회의를 재개최할 것을 14일 공식 요청했다. 정부가 한 차례 결렬된 사후조정을 재권고한 것은 이례적으로 파업 때 겪을 수 있는 국가 경제 타격과 사회적 혼란을 고려한 것으로 읽힌다. 양측은 지난 11과 12일에 정부세종청사에서 중노위 중재 아래 협상했지만, 노조 측이 13일 새벽 3시쯤 최종 결렬을 선언하고 협상장을 떠나면서 합의에 실패했다. 중노위는 “노사 간 입장차를 자율적으로 해결하기 위해 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리를 다시 마련할 필요가 있다고 판단했다”고 밝혔다.삼성전자 사측도 이날 초기업노조와 전국삼성전자노동조합(전삼노)에 공문을 보내 “노사가 직접 대화를 나누자”며 직접 협상을 제안했다.하지만 초기업노조는 이날 전영현 삼성전자 대표이사 앞으로 보낸 회신 공문에서 “진심으로 노사 간 대화를 원한다면 핵심 안건에 대한 구체적인 안을 제시하라”며 초과이익성과급(OPI) 제도화와 투명화 등 기존 입장을 고수했다. 이어 “위 안건에 대해 사측의 확실한 대화 의지가 확인될 경우 대화에 임할 것”이라며 15일 오전 10시까지 대표이사가 직접 답변할 것을 요구했다. 노조는 “변화가 없을 경우 적법한 쟁의행위인 파업으로 대응할 것”이라고도 했다.노조는 DS(반도체) 부문 영업이익의 15%를 OPI 재원으로 고정 지급하고, 현재 연봉 50% 수준인 OPI 상한도 폐지해야 하며 이를 단체협약에 명문화해야 한다는 주장이다. 반면 회사 측은 기존 경제적부가가치(EVA) 기반 OPI 체계를 유지하되 DS부문 특별 포상을 추가 지급하겠다는 입장이다.김영훈 고용노동부 장관은 이날 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 ‘제38회 한국노사협력대상 시상식’에서 “전쟁도 시작은 쉽지만 끝내는 것은 어렵다. 개시되기 전에 (파업을) 막아야 한다”고 말했다. 김지형 경제사회노동위원회 위원장도 “계속 대화할 수 있는 데까지 대화해야 하지 않겠느냐”고 밝혔고, 김동명 한국노총 위원장 역시 “대화와 협력을 강조해야 하는 상황”이라고 말했다.재계는 공개 대응에 나설 전망이다. 한국경영자총협회, 한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 중견기업연합회 등 경제 6단체는 삼성전자 노조의 파업 철회를 촉구하는 긴급 공동 성명을 준비 중인 것으로 알려졌다. 성명에는 정부의 긴급조정권 발동 요청도 포함될 것으로 보인다.30여년간 삼성그룹에서 인사전문가로 일했던 이근면 전 인사혁신처장은 “내부 노사 갈등으로만 볼 상황은 이미 지났다”며 “정부가 국가 경쟁력과 공급망 안정을 위해 적극 개입해야 한다”고 말했다. 이어 그는 “필요하다면 긴급조정권도 검토해야 한다”고 주장했다. 안기현 한국반도체산업협회 전무는 “반도체는 수출과 외화, 환율, 물가에까지 영향을 미치는 산업인 만큼 정부도 생산 차질이 발생하지 않도록 최대한 노력하고 예방해야 한다”고 말했다.