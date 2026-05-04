에이치피오 덴프스, 올리브영 ‘5월 올영픽’ 선정 및 제품군 확대

세줄 요약 에이치피오의 덴프스가 올리브영 5월 올영픽에 선정됐다. ‘덴마크 유산균이야기’와 ‘덴프스 유산균이야기 다이어트’ 2종이 뽑혔고, 다이어트 제품은 체지방 감소 기능성 비피더스 균주를 담아 장 건강과 체지방 관리를 함께 겨냥했다. 덴프스, 올리브영 5월 올영픽 선정

유산균 2종 공개, 다이어트 제품 첫 선

포켓몬 협업 에디션으로 접점 확대

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에이치피오(H.PIO)의 프리미엄 건강기능식품 브랜드 덴프스(Denps)가 올리브영 ‘5월 올영픽’에 선정되며 웰니스 카테고리 내 점유율을 높이고 있다. 이번 올영픽 선정 제품은 ‘덴마크 유산균이야기’와 ‘덴프스 유산균이야기 다이어트’ 등 2종이다.‘덴마크 유산균이야기’는 올리브영 입점 이후 유산균 부문에서 상위권을 유지해 온 품목으로, 지속적으로 올영픽에 선정되며 제품력을 확인했다. 기능성 라인업 확장의 일환으로 리뉴얼된 ‘덴프스 유산균이야기 다이어트’는 이번 5월 올영픽을 통해 처음 공개된다. 해당 제품은 식품의약품안전처로부터 국내 최초로 체지방 감소 기능성을 인정받은 비피더스 균주를 포함하여 장 건강과 체지방 관리를 병행하도록 설계됐다.덴프스는 지난 2월에 이어 2026년 상반기에만 두 차례 올영픽에 선정되는 성과를 거두었다. 이는 브랜드가 올리브영 유산균 카테고리 내에서 주요 브랜드로 자리 잡았음을 나타내며, 양사 간의 전략적 파트너십이 강화되고 있음을 시사한다.에이치피오 관계자는 “덴프스는 올리브영과의 파트너십을 기반으로 2026년 상반기에만 2회 올영픽 선정이라는 뚜렷한 성과를 이어가고 있다”며 “이는 제품 경쟁력뿐 아니라 웰니스 카테고리 내 브랜드 영향력이 확대되고 있음을 보여주는 핵심 지표”라고 설명했다.이어 “앞으로도 기능성 중심의 제품 포트폴리오 확장을 통해 기존 고객은 물론 신규 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라며 “더 나아가 해외 고객까지 아우르는 웰니스 라이프스타일 브랜드로 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.한편 이번 올영픽 선정 제품은 올리브영과 포켓몬이 협업한 콜라보 캠페인에도 참여한다. 5월 한 달간 포켓몬 디자인이 적용된 에디션을 올리브영 특별 기획으로 선보이며, ‘피카츄’, ‘꼬부기’ 등 인기 포켓몬을 활용한 패키지와 러기지택 굿즈를 함께 구성해 실용성과 소장 가치를 동시에 높였다.덴프스 포켓몬 에디션은 5월 한 달간 전국 올리브영 매장 및 온라인몰에서 만나볼 수 있다.