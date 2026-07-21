[단독]쿠팡 대형 물류센터 3곳 중 2곳, 화재 키운 ‘메자닌 구조’

연면적 1만평 이상 51곳 중 33곳 설치

국내 상위 50곳 메자닌 19곳…18곳 쿠팡

‘선반vs중층’ 적법성 판단 지자체 따라 갈려

스프링클러 5차례 불량에도 그대로 방치

이미지 확대 21일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 화재 현장에서 소방 관계자들이 진화작업을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 21일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 화재 현장에서 소방 관계자들이 진화작업을 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 21일 오전 인천 서해구 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 잔불 정리를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일 오전 인천 서해구 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 잔불 정리를 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 인천 쿠팡 물류센터 화재를 키운 원인으로 메자닌 구조가 지목됐다. 대형 물류센터 51곳 중 33곳이 이 구조였고, 특히 쿠팡 시설에 집중됐다. 적법성 논란과 함께 스프링클러 기준 보완, 중층 판단 기준 정비가 필요하다는 지적이 나왔다. 쿠팡 대형 물류센터 다수, 메자닌 구조 확인

화재 확산·진화 지연 원인으로 구조적 한계 지적

스프링클러·중층 기준 보완 필요성 제기

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인천 쿠팡 물류센터가 화재 발생 61시간 만에 겨우 큰 불을 잡은 가운데, 진화를 어렵게 한 ‘메자닌 구조’가 쿠팡의 대형 물류센터 3곳 중 2곳에 설치된 것으로 확인됐다.21일 국가물류통합정보센터에 따르면, 연면적 1만평 이상인 쿠팡의 대형 물류센터 51곳 가운데 33곳(64.7%)이 메자닌 구조를 가지고 있다. 메자닌은 층고가 높은 창고 안에 철골 중간층을 설치하는 방식으로 대형 물류센터에서 주로 활용된다. 가연성 물품과 컨베이어벨트가 밀집해 불이 빠르게 번질 수 있고, 복잡한 내부 구조 탓에 불이 난 지점 파악과 소방대원 접근이 어렵다. 붕괴 위험도 높다. 이번 화재의 진화를 어렵게 한 원인 중 하나로 지목됐다.이런 위험성은 2021년 6월 경기 이천에서 발생한 쿠팡 덕평물류센터 화재에서도 드러났다. 층고 10m인 한 층을 3개 층처럼 나누고 선반에 생활용품을 빽빽하게 쌓아 놓아 완진까지 엿새가 걸렸고, 소방관 1명이 순직했다. 그런데도 5년이 지난 현재 쿠팡 대형 물류센터 3곳 중 2곳은 여전히 이 같은 구조로 운영되고 있는 것이다.이같은 구조는 유독 쿠팡 물류센터가 많았다. 국내 연면적 상위 물류센터 50곳 가운데 메자닌 구조는 19곳 있는데, 여기서 18곳(94.7%)이 쿠팡 물류센터였다.문제는 대형 물류창고 화재때 거듭 지적된 이 메자닌 구조에 대한 적법성이 모호하다는 점이다. 국토교통부는 사람이 상주하는 작업장은 적층식 랙(선반)이 아닌 ‘중층’으로 봐야 한다고 해석했지만, 실제 이를 판단하는 건 기초자치단체다. 중층으로 볼 경우 건축법상 중층 신고를 해야 하지만, 적층식 랙으로 보면 신고를 하지 않아도 돼 규제를 피할 수 있다.지난해 5월 경기 광주시는 쿠팡 곤지암1센터 메자닌을 무단 중층 증축으로 판단해 시정명령 절차에 착수했다가 5개월 뒤 결정을 뒤집었다. 공공운수노조 전국물류센터지부는 “일부 메자닌이 노동자 상주 공간으로 쓰이는 만큼 중층으로 봐야 한다”고 주장했다.전문가들은 메자닌 구조의 특성을 반영해 스프링클러 설치 기준을 보완해야 한다고 지적했다. 류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “메자닌 구조처럼 각종 시설물과 물품이 적재돼 있으면 스프링클러가 작동하더라도 제대로 된 진화 효과를 기대할 수 없다”고 지적했다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “스프링클러 설치 기준에 적재물의 종류와 화재위험도 등을 반영하고, 필요시 선반 내부에도 스프링클러를 설치하는 식으로 관련 규정을 강화해야 한다”고 강조했다.채현일 더불어민주당 의원실에 따르면 불이 난 센터는 2023년 8월부터 올해 3월까지 자체 점검에서 소화설비 11건 등 모두 33건을 지적받은 사실도 드러났다. 스프링클러는 5차례 모두 불량 판정을 받고도 고쳐지지 않았다한편 소방 당국은 화재 원인 조사를 위해 8개 기관 30여명의 합동조사단을 구성하고, 경찰도 35명 규모의 전담팀을 꾸렸다. 소방 당국과 경찰은 완진 뒤 현장 감식에 나설 예정이다. 인천 서해구는 쿠팡 측과 주민 배상·보상을 협의하고, 긴급 대응과 복구 비용에 대한 구상권 행사도 검토하고 있다.