“고통 너무나 크다”… 상처 깊은 메시

월드컵 결승전 패배 후 심경 밝혀

“모든 좋은 기억 가슴에 품을 것”

30일 MLS 올스타전 불참할 듯

이미지 확대 아르헨티나 축구대표팀 주장 리오넬 메시가 지난 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전을 마친 뒤 은메달을 목에 걸고 눈물을 글썽이고 있다. 아르헨티나는 이날 스페인에 0-1로 지며 월드컵 2회 연속 우승을 놓쳤다.

이스트 러더퍼드 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나 축구대표팀 주장 리오넬 메시가 지난 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전을 마친 뒤 은메달을 목에 걸고 눈물을 글썽이고 있다. 아르헨티나는 이날 스페인에 0-1로 지며 월드컵 2회 연속 우승을 놓쳤다.

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세줄 요약 리오넬 메시가 2026 북중미월드컵 결승 패배 이후 처음으로 심경을 밝혔다. 그는 SNS에서 고통이 너무 크고 상처가 아물기까지 시간이 걸리겠지만, 이번 대회에서 얻은 좋은 기억도 품겠다고 했다. 아르헨티나의 연속 결승 진출과 팀의 헌신에도 자부심을 드러냈다. 메시, 결승 패배 뒤 첫 심경 공개

고통 크지만 좋은 기억도 간직하겠다고 밝혀

아르헨티나 연속 결승 진출에 자부심 표명

2026-07-22 19면

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월드컵 2연패 대업 달성을 눈앞에서 놓친 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전 패배 이후 처음으로 심경을 밝혔다.아르헨티나 축구대표팀은 지난 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 월드컵 결승전에서 연장 접전 끝에 0-1로 졌다. 직전 대회였던 2022 카타르월드컵 우승팀인 아르헨티나는 이날 패배로 이탈리아(1934·1938년)와 브라질(1958·1962년)에 이은 역대 3번째 월드컵 2회 연속 우승 기록 달성에 실패했다.메시는 이번 대회에서 8골·4도움으로 맹활약하고도 결승전에서 패해 눈물을 흘렸다. 그는 21일 자신의 SNS를 통해 “고통이 너무나 크고, 이 상처가 아물기까지는 시간이 걸릴 것”이라며 “하지만 동시에 내가 얻은 모든 좋은 기억들도 가슴에 품을 것”이라고 밝혔다.메시는 “우리는 매 경기 모든 것을 쏟아부었다. 그 순간들은 영원히 기억 속에 남을 것”이라면서 “온 국민의 응원과 이 팀의 노력, 헌신 덕분에 우리는 다시 한번 세계 최고의 팀들 가운데 하나가 될 수 있었다”고 의미를 부여했다. 아울러 그는 “우리는 월드컵 결승에 두 번 연속 진출했고, 이는 결코 쉬운 일이 아니다. 우리는 자부심을 가져야 한다”며 “우리는 다시 한번 하나의 나라로 뭉쳤고, 아르헨티나인이라는 사실을 함께 자랑스러워했다”고 덧붙였다.메시는 “대회에서 우승한 스페인에도 축하를 전한다”는 말도 남겼다. 다만 대표팀 은퇴가 거론되는 상황에서 자신의 거취에 대해서는 말을 아꼈다.메시는 오는 30일로 예정된 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 올스타전은 불참할 것으로 알려졌다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 이날 “인터 마이애미가 MLS 측에 월드컵을 치른 메시와 로드리고 데 파울의 올스타전 불참을 전달했다”라고 전했다.한편 월드컵 결승전이 끝나고 아르헨티나 일부 선수들이 폭력을 휘두른 것과 관련, FIFA가 징계 절차에 착수했다. 아르헨티나 수비수 나우엘 몰리나와 레안드로 파레데스 등은 우승에 환호하는 스페인 선수들에게 주먹을 휘둘렀고, 양측의 집단 충돌로 번졌다. FIFA 징계 규정 13조 페어플레이 및 품위 유지 위반이 적용될 경우, 해당 선수 및 코칭스태프에게는 전 세계 모든 축구 활동 정지 등 중징계가 내려질 수 있다.