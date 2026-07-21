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[길섶에서] 살림살이 줄이기

전경하 기자
전경하 기자
입력 2026-07-21 00:34
수정 2026-07-21 00:55
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전기밥솥은 종종 ‘장기 휴가’ 중이다. 두 아들이 학업 때문에 독립한 뒤 10인분 밥솥을 거의 쓰지 않는다. 비슷한 용량의 식기세척기도 같은 신세다. 가전을 인터넷으로 연결해 뒀는데 언젠가 ‘통살균’을 해야 한다는 알람이 왔다. 냉장고와 세탁기 용량도 크다는 생각이 가끔 든다. 20ℓ 종량제 쓰레기봉투를 다 채우는 데 전보다 시간이 더 걸린다. 10ℓ로 바꿔야 할 듯하다.

가전 교체를 어떻게 할까 검색하다가 방문수거 앱을 알았다. 얼마 전 오래된 침대 하나를 처리하면서 고생했던 기억이 났다. 부피가 큰 물건을 옮기는 일은 요령이 필요한데 어쩌다 아들이 집에 있어서 처리했다. 대형 폐기물 이동과 수거를 전문가에게 맡기면 될 일을. 물론 비용은 내야 한다.

거주 공간은 물론 가전과 가구들 크기도 줄이는 것이 좋을 듯하다. 제때 안 하면 크기에 눌려 그대로 살게 될 수도. 언젠가 애들이 집으로 돌아와 함께 살 수 있겠지만 그때는 기능과 부피 면에서 좋아진 제품들을 사면 될 일이다. 그럴 가능성이 크지는 않을 것 같다. 내 마음속의 살림살이부터 줄여야겠다.

전경하 논설위원
2026-07-21 26면
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